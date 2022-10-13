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В улан-удэнской колонии провели викторину об озере Байкал

В улан-удэнской колонии провели викторину об озере Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Перед этим прошёл ряд познавательных мероприятий

В вечерней школе при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ учителя вечерней школы №14 для учащихся провели несколько мероприятий, посвящённых озеру Байкал.

Учителя провели для учеников лекцию о происхождении озера, об эндемиках флоры и фауны Байкала. После по изученному материалу прошла тематическая викторина.

Кроме того, состоялась церемония награждения осуждённых, принимавших участие в конкурсе рисунков на камнях по теме «Мой любимый Байкал», где победителей и призёров наградили грамотами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН Байкал

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