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В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты попутчиков

В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты попутчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людям приходится кооперироваться из-за недостатка маршруток

В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты в мессенджере Viber, в которых ищут пассажиров и попутчиков. На такие меры горожане вынуждены идти из-за недостаточного количества маршруток и муниципальных автобусов в этих отдалённых густонаселённых районах.

Скриншот переписки из чата опубликовали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ». Там водители предлагают свою помощь в определённое время и указывают место. Оплату они берут по цене общественного транспорта, или же вовсе помогают друг другу на безвозмездной основе.

«По дорогу могу забрать. Главное, напомните! Безвозмездно!» - предложил один из водителей.

А пешеходы, в свою очередь, подыскивают себе транспорт. Многим нужны ежедневные поездки в час пик.

«Меня можно с понедельника до пятницы с 100 квартала до «Химчистки». О цене договоримся. Всё-таки каждый день будем ездить», - обратилась местная жительница.

 

Жалобы жителей на недостаточное количество автобусов в отдалённых местах города возникают уже не в первый раз. Даже на конечных остановках порой собираются толпы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре на транспортную проблему жаловались жители Зверосовхоза. По их словам, пассажиров всегда много, а автобусов катастрофически не хватает.

Недавно в Улан-Удэ начали ходить первые автобусы большого класса «Волгабас». Девять новых автобусов работают на маршрутах № 1, 3а, 10, 16, 134 и 135.

Всего до конца года в МУП «Городские маршруты» партиями поступит ещё более 100 автобусов.
общественный транспорт

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