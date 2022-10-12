В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты попутчиков

В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты в мессенджере Viber, в которых ищут пассажиров и попутчиков. На такие меры горожане вынуждены идти из-за недостаточного количества маршруток и муниципальных автобусов в этих отдалённых густонаселённых районах.
Скриншот переписки из чата опубликовали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ». Там водители предлагают свою помощь в определённое время и указывают место. Оплату они берут по цене общественного транспорта, или же вовсе помогают друг другу на безвозмездной основе.
«По дорогу могу забрать. Главное, напомните! Безвозмездно!» - предложил один из водителей.
А пешеходы, в свою очередь, подыскивают себе транспорт. Многим нужны ежедневные поездки в час пик.
«Меня можно с понедельника до пятницы с 100 квартала до «Химчистки». О цене договоримся. Всё-таки каждый день будем ездить», - обратилась местная жительница.
А пешеходы, в свою очередь, подыскивают себе транспорт. Многим нужны ежедневные поездки в час пик.
«Меня можно с понедельника до пятницы с 100 квартала до «Химчистки». О цене договоримся. Всё-таки каждый день будем ездить», - обратилась местная жительница.
Жалобы жителей на недостаточное количество автобусов в отдалённых местах города возникают уже не в первый раз. Даже на конечных остановках порой собираются толпы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре на транспортную проблему жаловались жители Зверосовхоза. По их словам, пассажиров всегда много, а автобусов катастрофически не хватает.
Недавно в Улан-Удэ начали ходить первые автобусы большого класса «Волгабас». Девять новых автобусов работают на маршрутах № 1, 3а, 10, 16, 134 и 135.
Всего до конца года в МУП «Городские маршруты» партиями поступит ещё более 100 автобусов.