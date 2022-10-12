В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты попутчиков





«По дорогу могу забрать. Главное, напомните! Безвозмездно!» - предложил один из водителей.



А пешеходы, в свою очередь, подыскивают себе транспорт. Многим нужны ежедневные поездки в час пик.



«Меня можно с понедельника до пятницы с 100 квартала до «Химчистки». О цене договоримся. Всё-таки каждый день будем ездить», - обратилась местная жительница.





В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты в мессенджере Viber, в которых ищут пассажиров и попутчиков. На такие меры горожане вынуждены идти из-за недостаточного количества маршруток и муниципальных автобусов в этих отдалённых густонаселённых районах.Скриншот переписки из чата опубликовали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ». Там водители предлагают свою помощь в определённое время и указывают место. Оплату они берут по цене общественного транспорта, или же вовсе помогают друг другу на безвозмездной основе.