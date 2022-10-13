В Бурятии сегодня снежно и ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ к вечеру выпадет снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, по северной половине до умеренных.



Ветер ночью юго-западный 4-9, днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, по Прибайкалью +3,-2, днём +9,+14, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков, вечером небольшие осадки. Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +9,+11.

