В Общественной палате Улан-Удэ появились новые члены

Заседание провёл мэр



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл заседание с членами Общественной палаты города. На заседании были обсуждены вопросы развития города, в том числе СНТ и ДНТ, проблемы предпринимателей, строительства и многое другое, сообщили в администрации города.



Кроме того, на заседании были вручены удостоверения новым членам Общественной палаты: Татьяне Федосеевой, Елене Нечунаевой, Зинаиде Ганицевой и Виталию Васильеву.



Состав Общественной палаты Улан-Удэ обновляется раз в три года, сейчас в её состав входит 21 человек. Они принимают участие в совещаниях администрации города и являются членами рабочих групп по различным вопросам.



- Я хочу вас поздравить с началом вашей работы уже в полном и в обновлённом составе. Вы все люди неравнодушные, все заинтересованы в развитии нашего города, в общественном контроле за работой органов власти муниципального, республиканского и федерального уровней, в контроле за всем тем, что делается на территории города и для жителей нашего города, - сказал Игорь Шутенков.



В конце 2019 года по решению Улан-Удэнского горсовета депутатов общественный совет города был преобразован в Общественную палату.

