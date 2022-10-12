12 октября

Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн

11 октября

Популярное

В Общественной палате Улан-Удэ появились новые члены

В Общественной палате Улан-Удэ появились новые члены
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Заседание провёл мэр

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл заседание с членами Общественной палаты города. На заседании были обсуждены вопросы развития города, в том числе СНТ и ДНТ, проблемы предпринимателей, строительства и многое другое, сообщили в администрации города.

Кроме того, на заседании были вручены удостоверения новым членам Общественной палаты: Татьяне Федосеевой, Елене Нечунаевой, Зинаиде Ганицевой и Виталию Васильеву.

Состав Общественной палаты Улан-Удэ обновляется раз в три года, сейчас в её состав входит 21 человек. Они принимают участие в совещаниях администрации города и являются членами рабочих групп по различным вопросам.

- Я хочу вас поздравить с началом вашей работы уже в полном и в обновлённом составе. Вы все люди неравнодушные, все заинтересованы в развитии нашего города, в общественном контроле за работой органов власти муниципального, республиканского и федерального уровней, в контроле за всем тем, что делается на территории города и для жителей нашего города, - сказал Игорь Шутенков.

В конце 2019 года по решению Улан-Удэнского горсовета депутатов общественный совет города был преобразован в Общественную палату. 
Общественная палата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Военкомат Бурятии: «Мероприятия по частичной мобилизации продолжаются»
Военкомат Бурятии: «Мероприятия по частичной мобилизации продолжаются»
Общество, 12.10.2022
Военные комиссариаты проводят оповещение граждан, подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки
Родственников осуждённых пустили в колонию в Улан-Удэ
Родственников осуждённых пустили в колонию в Улан-Удэ
Общество, 12.10.2022
В исправительном учреждении прошёл День открытых дверей
В Бурятии резко похолодает
В Бурятии резко похолодает
Общество, 12.10.2022
Синоптики прогнозируют снег и ветер
Деревянную тропу к Байкалу построили в Бурятии
Деревянную тропу к Байкалу построили в Бурятии
Общество, 12.10.2022
Проект обошёлся в 1,5 млн рублей
В Улан-Удэ собачий рейд проведут на Восточном
В Улан-Удэ собачий рейд проведут на Восточном
Общество, 12.10.2022
Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их
В Забайкалье пришлось понуждать к тому, чтобы на ж/д появились фонари
В Забайкалье пришлось понуждать к тому, чтобы на ж/д появились фонари
Общество, 12.10.2022
В «тёмном» деле разбиралась транспортная прокуратура
В Улан-Удэ приют «Надежда» примет питомцев мобилизованных граждан
В Улан-Удэ приют «Надежда» примет питомцев мобилизованных граждан
Общество, 12.10.2022
Волонтёры готовы заботиться о собаках любых размеров и пород
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии продолжает снижаться
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии продолжает снижаться
Общество, 12.10.2022
Снижение отмечается среди всех возрастных групп
Мэр Улан-Удэ провёл приёмку обновлённой территории вокруг Гостиных рядов
Мэр Улан-Удэ провёл приёмку обновлённой территории вокруг Гостиных рядов
Общество, 12.10.2022
Подрядчик устранит выявленные замечания в ближайшее время
В Бурятии 20 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
В Бурятии 20 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
Общество, 12.10.2022
Они поступили на службы в различные учреждения
В Бурятии осуждённый просил сменить ему колонию общего режима на строгий
В Бурятии осуждённый просил сменить ему колонию общего режима на строгий
Общество, 12.10.2022
Суд рассмотрел очень странную просьбу осуждённого
Коронавирус в Бурятии держится на невысоком уровне
Коронавирус в Бурятии держится на невысоком уровне
Общество, 12.10.2022
Нет резкого взлёта или падения заболеваемости
В Улан-Удэ на школе появилось граффити с Героем России
В Улан-Удэ на школе появилось граффити с Героем России
Общество, 12.10.2022
Портрет Героя украсил школу в Сосновом Бору
В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность
В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность
Общество, 12.10.2022
Мать обратилась за помощью в прокуратуру

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^