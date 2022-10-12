Заседание провёл мэр
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл заседание с членами Общественной палаты города. На заседании были обсуждены вопросы развития города, в том числе СНТ и ДНТ, проблемы предпринимателей, строительства и многое другое, сообщили в администрации города.
Кроме того, на заседании были вручены удостоверения новым членам Общественной палаты: Татьяне Федосеевой, Елене Нечунаевой, Зинаиде Ганицевой и Виталию Васильеву.
Состав Общественной палаты Улан-Удэ обновляется раз в три года, сейчас в её состав входит 21 человек. Они принимают участие в совещаниях администрации города и являются членами рабочих групп по различным вопросам.
- Я хочу вас поздравить с началом вашей работы уже в полном и в обновлённом составе. Вы все люди неравнодушные, все заинтересованы в развитии нашего города, в общественном контроле за работой органов власти муниципального, республиканского и федерального уровней, в контроле за всем тем, что делается на территории города и для жителей нашего города, - сказал Игорь Шутенков.
В конце 2019 года по решению Улан-Удэнского горсовета депутатов общественный совет города был преобразован в Общественную палату.
В Общественной палате Улан-Удэ появились новые члены
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Военные комиссариаты проводят оповещение граждан, подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки
Заседание провёл мэр
В исправительном учреждении прошёл День открытых дверей
Синоптики прогнозируют снег и ветер
Проект обошёлся в 1,5 млн рублей
Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их
В «тёмном» деле разбиралась транспортная прокуратура
Волонтёры готовы заботиться о собаках любых размеров и пород
Снижение отмечается среди всех возрастных групп
Подрядчик устранит выявленные замечания в ближайшее время
Они поступили на службы в различные учреждения
Суд рассмотрел очень странную просьбу осуждённого
Нет резкого взлёта или падения заболеваемости
Портрет Героя украсил школу в Сосновом Бору
Мать обратилась за помощью в прокуратуру