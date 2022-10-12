В городе открылась выставка по мотивам летнего пленэра
В Северобайкальске открылась выставка картин местных художников, написанных на пленэре «Краски Фролихинского заказника – 2022». Он проходил в августе на территории одноименного заказника.
- Посетив Северобайкальскую картинную галерею, можно увидеть самые красивые уголки, вдохновившие авторов во время творческой поездки: Медвежью гору, Фролихинский водопад, заливы Валунного полуострова, живописные виды рек Левой и Правой Фролихи. Воодушевлённые пленэристы запечатлели увиденное при помощи разных техник: графика, масло, акварель. Удивительно, как один и тот же пейзаж может по-разному смотреться в зависимости от выбранного художником стиля, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
При помощи QR-кода, расположенного рядом с каждой картиной в галерее, посетители могут поближе познакомиться с автором изображения и узнать о его творческом пути. Выставка будет проходить в здании картинной галереи Северобайкальска до конца октября.
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В Северобайкальске показали Фролихинский заказник глазами художников
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