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В Северобайкальске показали Фролихинский заказник глазами художников

В Северобайкальске показали Фролихинский заказник глазами художников
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В городе открылась выставка по мотивам летнего пленэра

В Северобайкальске открылась выставка картин местных художников, написанных на пленэре «Краски Фролихинского заказника – 2022». Он проходил в августе на территории одноименного заказника.

- Посетив Северобайкальскую картинную галерею, можно увидеть самые красивые уголки, вдохновившие авторов во время творческой поездки: Медвежью гору, Фролихинский водопад, заливы Валунного полуострова, живописные виды рек Левой и Правой Фролихи. Воодушевлённые пленэристы запечатлели увиденное при помощи разных техник: графика, масло, акварель. Удивительно, как один и тот же пейзаж может по-разному смотреться в зависимости от выбранного художником стиля, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

При помощи QR-кода, расположенного рядом с каждой картиной в галерее, посетители могут поближе познакомиться с автором изображения и узнать о его творческом пути. Выставка будет проходить в здании картинной галереи Северобайкальска до конца октября.

Возрастное ограничение 0+
пленэр Бурятия Северобайкальск выставка галерея искусство заказник

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