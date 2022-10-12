За доски сядут учащиеся общеобразовательных организаций
С 22 по 23 октября в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по русским шашкам среди учащихся общеобразовательных организаций. Соревнования состоятся в городском шахматном клубе.
К участию допускаются мальчики (юноши) и девочки (девушки) 2005 года рождения и младше. Участники разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
Регистрацию участников проведут 22 октября с 9:00 до 9:30. Начало соревнований в 10:00.
Предварительные заявки с указанием полных данных (ФИО, возраст, место жительства, школа, класс, разряд, ФИО тренера) необходимо отправить на электронный ящик [email protected] до 20:00 19 октября. Об этом сообщает федерация шашек РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут первенство по русским шашкам
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