В Бурятии резко похолодает

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики прогнозируют снег и ветер



Жителей Бурятии предупреждают об ухудшении погоды, которое ожидается днём 13 октября.



По данным Бурятского гидрометцентра, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. Дневные температуры понизятся на 7-10 градусов, ветер усилится до 15-17 м/с.



Местами может образоваться временный снежный покров. На автодорогах гололедица, снежные накаты, заносы.



Водителей просят соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.



