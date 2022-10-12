Синоптики прогнозируют снег и ветер
Жителей Бурятии предупреждают об ухудшении погоды, которое ожидается днём 13 октября.
По данным Бурятского гидрометцентра, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. Дневные температуры понизятся на 7-10 градусов, ветер усилится до 15-17 м/с.
Местами может образоваться временный снежный покров. На автодорогах гололедица, снежные накаты, заносы.
Водителей просят соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.
В Бурятии резко похолодает
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