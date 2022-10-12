В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Поют ветераны»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района

Победители примут участие в республиканском этапе



В Улан-Удэ названы дипломанты конкурса «Поют ветераны» среди людей старшего поколения Железнодорожного района. Мероприятие было посвящено 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году здоровья и активного долголетия.



Как сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района, жюри определило победителей и призёров.

В номинации «Хоры»:

- дипломом 3 степени награждён хор «Оптимисты», руководитель Федотов Иван;

- дипломом 2 степени награждён народный хор «Краснотал», руководитель Багеев Аркадий.

Победителем конкурса в номинации «Хоры» признан народный хор ветеранов Улан-Удэнского авиационного завода, руководитель Кокорина Валентина.



Победителем конкурса «Поют ветераны» в номинации «Солисты» признана Тумурхонова Зинаида, солистка народного ансамбля песни и танца «Байкальские зори».



Дипломом первой степени в номинации «Ансамбли» награждён ансамбль «Энергетики» ПАО «Россети Сибирь-Бурятэнерго» (Захарова Елена, Родионова Анастасия, Федотов Иван), руководитель Воронина Елена.



Все награждённые дипломом первой степени примут участие в республиканском конкурсе «Поют ветераны» 28 октября в национальной библиотеке РБ.

