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В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Поют ветераны»

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Поют ветераны»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Железнодорожного района
Победители примут участие в республиканском этапе

В Улан-Удэ названы дипломанты конкурса «Поют ветераны» среди людей старшего поколения Железнодорожного района. Мероприятие было посвящено 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году здоровья и активного долголетия.

Как сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района, жюри определило победителей и призёров.
В номинации «Хоры»:
- дипломом 3 степени награждён хор «Оптимисты», руководитель Федотов Иван;
- дипломом 2 степени награждён народный хор «Краснотал», руководитель Багеев Аркадий.
Победителем конкурса в номинации «Хоры» признан народный хор ветеранов Улан-Удэнского авиационного завода, руководитель Кокорина Валентина.

Победителем конкурса «Поют ветераны» в номинации «Солисты» признана Тумурхонова Зинаида, солистка народного ансамбля песни и танца «Байкальские зори».

Дипломом первой степени в номинации «Ансамбли» награждён ансамбль «Энергетики» ПАО «Россети Сибирь-Бурятэнерго» (Захарова Елена, Родионова Анастасия, Федотов Иван), руководитель Воронина Елена.

Все награждённые дипломом первой степени примут участие в республиканском конкурсе «Поют ветераны» 28 октября в национальной библиотеке РБ.
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