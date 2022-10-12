В Бурятии назвали победителей конкурса «Наранай туяа»

Гран-при завоевала учащаяся ДШИ №7 города Улан-Удэ
В Бурятии гала-концертом завершился XXXI межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца – 2022». Победители выступили на большой сцене в настоящем эстрадном шоу.
- Конкурс «Наранай туяа» по традиции очень сильный, много интересных талантливых участников. Было как всегда сложно выбрать победителей. У нас хорошие педагоги и много вокальных студий. В этом заслуга и конкурса «Наранай туяа» тоже, конкурс подстёгивает студии работать больше, учиться новому. Получила несказанное удовольствие от прослушивания наших финалистов, – отметила заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева, возглавившая жюри финального этапа конкурса.
Призёры были награждены дипломами, кубками конкурса и денежными сертификатами. Кроме того, два конкурсанта получили сертификаты на обучение в колледже искусств имени П.И. Чайковского.
По информации республиканского центра народного творчества, победителями и призёрами конкурса стали:
Диплом гран-при, кубок конкурса, денежный приз в размере 10 тыс. рублей и сертификат на съёмку видеоклипа – Евангелина С., детская школа искусств №7, г. Улан-Удэ, рук. Воробьева Елена.
Дипломы лауреатов I степени
В номинации «Солисты»
В младшей возрастной группе (7-9 лет) – Алиса С., Центр культурного развития, г. Минусинск, Красноярский край, рук. Голынская Лариса;
В средней возрастной группе (10-13 лет) – Эрик К., детская школа искусств № 6, г. Улан-Удэ, рук. Хохрякова Ксения;
В старшей возрастной группе (14-17 лет) – Чингисма М., Цагатуйский СДК, с. Цагатуй, Джидинский район, рук.: Сосорова Анжелика, Сосорова Сарюна.
Дипломы лауреатов II степени
В номинации «Солисты»
В младшей возрастной группе (7-9 лет) – Арина Б., детская школа искусств № 7, г. Улан-Удэ, рук. Воробьёва Елена;
В средней возрастной группе (10-13 лет) – Арина Е., лингвистическая гимназия №3, г. Улан-Удэ, рук. Сунрапова Дулма;
В средней возрастной группе (10-13 лет) – Баян Ц., Сосново-Озёрская ДШИ, Еравнинский район, рук. Тумурова Хорло;
В старшей возрастной группе (14-17 лет) – Анфиса Я., Городской дворец детского (юношеского) творчества, г. Улан-Удэ, рук. Вставская Ольга;
В старшей возрастной группе (14-17 лет) – Александр Р., студия эстрадного вокала «Акцент», Улан-Удэнский центр культуры дирекции социальной сферы ВСЖД, рук. Гаганова Галина.
В номинации «Вокальный ансамбль»
Образцовая студия эстрадно-джазового вокала «Skat», Городской дворец детского (юношеского) творчества», г. Улан-Удэ, рук. Вставская Ольга.
Дипломы лауреатов III степени
В номинации «Солисты»
В младшей возрастной группе (7-9 лет) – Вадим Д., многофункциональный центр досуга и информации «Родники», с. Сотниково, Иволгинский район, рук. Пахомова Лариса;
В средней возрастной группе (10-13 лет) – Максим В., культурно-досуговый центр «Заречный» г. Улан-Удэ, рук. Шарапова Наталья;
В средней возрастной группе (10-13 лет) – Дарья Л., Курумканская ДШИ, Курумканский район, рук. Бальжиев Саян;
В старшей возрастной группе (14-17 лет) – Аюр Б., Эдэрмэгский СДК, улус Эдэрмэг, Кижингинский район, рук. Балдандоржиева Цындема.
В номинации «Вокальный ансамбль»
Народный ансамбль «Наранай туяа», Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр досуга, п. Усть-Ордынский, Иркутская область, рук. Гилязова Баирма.
В Бурятии назвали победителей конкурса «Наранай туяа»
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