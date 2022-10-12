В Забайкалье пришлось понуждать к тому, чтобы на ж/д появились фонари

В «тёмном» деле разбиралась транспортная прокуратура



В Забайкальском крае пешеходный мост, пересекающий железнодорожную станцию Амазар, не освещается в тёмное время суток. Однако по закону такой объект железнодорожной инфраструктуры является зоной повышенной опасности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Транспортный прокурор внёс руководителю Забайкальской дистанции инженерных сооружений – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» представление. Оно было рассмотрено и удовлетворено. В итоге приняты меры к устранению нарушений, установлен срок работ по обеспечению освещения пешеходного моста – октябрь 2022 года.



Фактическое устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.

