Волонтёры готовы заботиться о собаках любых размеров и пород
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее пять приютов для бездомных животных в Бурятии объявили о помощи мобилизованным жителям. Они готовы безвозмездно принять питомцев мобилизованных мужчин на время их участия в спецоперации.
Сегодня к помощи мобилизованным подключился также приют для бездомных собак «Надежда», принадлежащий ГОО «Байкальское общество защиты животных». Волонтёры реализуют проект «Своих не бросаем».
Как отмечает председатель ГОО «Байкальское общество защиты животных» и руководитель приюта Виолетта Краснобаева, у многих мужчин, отправившихся на мобилизацию, остались собаки довольно крупных пород. Таких животных, сожалению, или некому приютить, или с ними трудно справиться матерям, жёнам и сёстрам без мужской поддержки.
Приют «Надежда» готов принять собак любых размеров, возрастов и пород. Активисты обещают заботиться о них должным образом, а при желании хозяина – сообщать всю информацию о том, как питомец себя чувствует в приюте.
Обратиться в приют можно по номеру телефона: +7 (908) 597 47 50 (Виолетта).
В Улан-Удэ приют «Надежда» примет питомцев мобилизованных граждан
Общество, Фото:
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