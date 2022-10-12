В соревнованиях примут участие спортсмены от 40 лет и старше
Со 2 по 5 ноября в Улан-Удэ пройдут межрегиональные соревнования Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу среди ветеранов. Турнир состоится в республиканском центре единоборств «Патриот».
Соревнования лично-командные, проводятся в четырёх возрастных группах (40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше) в следующих весовых категориях:
- женщины: 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, свыше 84 кг;
- мужчины: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг.
К участию допускаются граждане Российской Федерации 1982 года рождения и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего спортивного разряда. К участию в командных соревнованиях допускаются мужские и женские команды. Состав команды в каждой возрастной группе – 19 человек, в том числе 16 (8 женщин + 8 мужчин) спортсменов, 2 тренера и 1 судья.
Программа соревнований
2 ноября – День заезда
15:00-18:00 Заседание мандатной комиссии
18:30-19:00 - Заседание судейской коллегии
19:00-20:00 - Семинар судей
5 ноября - Пауэрлифтинг (экип. + класс.)
9:00-10:30 - Взвешивание участников 1 потока
11:00-13:00 - Выступление участников 1 потока
13:30-14:00 - Парад открытия соревнований. Награждение участников 1 потока
6 ноября – Жим
9:00-10:30 - Взвешивание участников 1 потока
11:00-13:00 - Выступление участников 1 потока
13:30-14:00 - Награждение участников 1 потока
14:00-14:30 - Парад закрытия соревнований
7 ноября – День отъезда
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Команды субъектов Дальневосточного федерального округа, занявшие 1, 2, 3 места среди мужчин и женщин, награждаются кубками и дипломами.
Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ примет ветеранский турнир ДФО по пауэрлифтингу
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