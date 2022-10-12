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В Иркутске проходит праздник чтения «День Ч»

В Иркутске проходит праздник чтения «День Ч»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия праздника завершатся 15 октября «Сказочной встречей»

В Иркутске стартовал праздник чтения для детей и взрослых «День Ч». Он проходит с 11 по 15 октября на различных площадках города. Посетить мероприятия может любой желающий бесплатно.

В рамках проекта приглашены эксперты из Москвы и Иркутска: поэтесса, литературный обозреватель, автор и ведущая литературных занятий Ольга Лишина, писатель детских научно-популярных книг Евгения Гюнтер, иллюстратор Анна Чефранова, директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова, руководитель центра немецкого языка Любовь Окладникова, детский писатель и педагог Анна Масленникова. Гости осеннего «Дня Ч» проводят лекции для библиотекарей и педагогов, мастер-классы, творческие встречи. Также откроется выставка книжной иллюстрации «Морс».

15 октября в 12:30 в доме на Иерусалимской горе (улица Грязнова, 31а) запланирована «Сказочная встреча». Иркутских читателей ждут сказки на разных языках мира, творческие занятия и автограф-сессия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 6+
Праздники Иркутск чтение литература книги

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