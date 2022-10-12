Мероприятия праздника завершатся 15 октября «Сказочной встречей»
В Иркутске стартовал праздник чтения для детей и взрослых «День Ч». Он проходит с 11 по 15 октября на различных площадках города. Посетить мероприятия может любой желающий бесплатно.
В рамках проекта приглашены эксперты из Москвы и Иркутска: поэтесса, литературный обозреватель, автор и ведущая литературных занятий Ольга Лишина, писатель детских научно-популярных книг Евгения Гюнтер, иллюстратор Анна Чефранова, директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова, руководитель центра немецкого языка Любовь Окладникова, детский писатель и педагог Анна Масленникова. Гости осеннего «Дня Ч» проводят лекции для библиотекарей и педагогов, мастер-классы, творческие встречи. Также откроется выставка книжной иллюстрации «Морс».
15 октября в 12:30 в доме на Иерусалимской горе (улица Грязнова, 31а) запланирована «Сказочная встреча». Иркутских читателей ждут сказки на разных языках мира, творческие занятия и автограф-сессия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске проходит праздник чтения «День Ч»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях примут участие спортсмены от 40 лет и старше
В рамках фестиваля пройдут конкурсы и мастер-классы от приглашённых хореографов
Мероприятия праздника завершатся 15 октября «Сказочной встречей»
Одним из мероприятий недели станет конкурс по чтению скороговорок
За доски сядут учащиеся общеобразовательных организаций
Также приглашаются все причастные к студотрядовскому движению
В городе открылась выставка по мотивам летнего пленэра
Победители примут участие в республиканском этапе
Церемония состоится в Хилокском районе
В центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась выставка по итогам VII международного пленэра «Баргуджин Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Он остановится в четырёх населённых пунктах республики
Принять участие приглашаются жители округа
В республике стартует очередной этап проекта «Лошадь в помощь!»
Также здесь пройдёт общецерковный денежный сбор
В городе завершился ремонт проспекта Победы