В Иркутске проходит праздник чтения «День Ч»

Мероприятия праздника завершатся 15 октября «Сказочной встречей»



В Иркутске стартовал праздник чтения для детей и взрослых «День Ч». Он проходит с 11 по 15 октября на различных площадках города. Посетить мероприятия может любой желающий бесплатно.



В рамках проекта приглашены эксперты из Москвы и Иркутска: поэтесса, литературный обозреватель, автор и ведущая литературных занятий Ольга Лишина, писатель детских научно-популярных книг Евгения Гюнтер, иллюстратор Анна Чефранова, директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова, руководитель центра немецкого языка Любовь Окладникова, детский писатель и педагог Анна Масленникова. Гости осеннего «Дня Ч» проводят лекции для библиотекарей и педагогов, мастер-классы, творческие встречи. Также откроется выставка книжной иллюстрации «Морс».



15 октября в 12:30 в доме на Иерусалимской горе (улица Грязнова, 31а) запланирована «Сказочная встреча». Иркутских читателей ждут сказки на разных языках мира, творческие занятия и автограф-сессия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение 6+

