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Студотряды Бурятии соберутся на юбилейный слёт

Студотряды Бурятии соберутся на юбилейный слёт
Общество,  Фото:БРО «Российские студенческие отряды»
Также приглашаются все причастные к студотрядовскому движению

20 октября в Улан-Удэ пройдёт республиканский слёт студенческих (молодёжных) отрядов Бурятии. Мероприятие приурочено к 55-летию движения студенческих трудовых отрядов региона.

Юбилейный слёт состоится в концертном зале кафе «Баран на Корове». Официальная часть начнётся в 17:00.

Участниками слёта станут бойцы действующих российских студенческих (молодёжных) отрядов, ветераны студенческих отрядов, а также представители администрации вузов и ссузов, органов власти регионального и муниципального уровней, государственных, общественных и молодёжных некоммерческих организаций, граждане, оказывающие содействие в работе студенческих отрядов.

- Юбилейный слёт – это встречи со старыми друзьями, это новые лица, награждение лучших бойцов, конкурсы, искренние и неподдельные эмоции. Приглашаем всех причастных к студотрядовскому движению! - сообщает молодёжный центр РБ. – Тебя ждёт полутёмный огромный зал, ребята в бойцовках, сотни огоньков мобильных телефонов, громкая качовая музыка, песни, танцы и незабываемые яркие фотографии на память.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия студенческие отряды слёт слет юбилей

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