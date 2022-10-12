Ушуисты Бурятии завоевали 74 медали «Кубка Азии»

Общество, Фото: школа ушу «Золотой Дракон»

26 наград - золотые



С 8 по 9 октября в Иркутске прошли всероссийские соревнования по ушу-саньда, ушу-таолу, кунг-фу – традиционному ушу и юнчунцюань «Кубок Азии». В турнире приняли участие около 500 спортсменов из 5 городов.



Школу ушу «Золотой Дракон» из Бурятии на соревнованиях представила молодёжная команда 2006-2016 годов рождения в составе 43 спортсменов. Все ребята выступили достойно и привезли 74 награды. Многие участники впервые выступали на соревнованиях высокого уровня вне дома.



По три золотые медали завоевали Арина Ч., Даниил Д. и Дара Б. Две золотые награды выиграли Оюна Д., Дарья П., Михаил З. Также первые места заняли Алтана Б., Долсон Г., Елизавета Г. София М., Семён М., Александра Н., Арьяна Н., Дарина С., Богдан С., Даниил П. и Светлана Х. Об этом сообщает пресс-служба школы.

