В Бурятии осуждённый просил сменить ему колонию общего режима на строгий

Суд рассмотрел очень странную просьбу осуждённого



В Бурятии осуждённый внезапно попросил ужесточить ему наказание и сменить колонию общего режима на строгий. Мотивы этого странного поступка пока остаются неизвестными.



Ранее Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Его приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима.



Но осуждённый подал апелляционную жалобу сначала в Советский районный суд, а затем в Верховный суд республики. Он добивался того, чтобы сменить тип исправительного учреждения.



- В апелляционной жалобе осуждённый, указывая на свои предыдущие судимости, просил направить его отбывать наказание в более строгие условия - в исправительную колонию строгого режима. Однако судом установлено, что судимости погашены, а в соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание лишения свободы мужчинам, осуждённым к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, назначается в исправительных колониях общего режима, - пояснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Справка:



Главное отличие колонии строгого режима от общего заключается в условиях содержания. Если на общем режиме осуждённые живут под охраной в помещениях, напоминающих «общежития», то в колониях строгого режима – в камерах. Кроме того, осуждённые имеют куда большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счёта, длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе. Кроме того, за провинности в колониях строгого режима отправляют в карцер.



