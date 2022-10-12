12 октября

11 октября

Популярное

В Бурятии осуждённый просил сменить ему колонию общего режима на строгий

В Бурятии осуждённый просил сменить ему колонию общего режима на строгий
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд рассмотрел очень странную просьбу осуждённого

В Бурятии осуждённый внезапно попросил ужесточить ему наказание и сменить колонию общего режима на строгий. Мотивы этого странного поступка пока остаются неизвестными.

Ранее Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело мужчины о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Его приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима.

Но осуждённый подал апелляционную жалобу сначала в Советский районный суд, а затем в Верховный суд республики. Он добивался того, чтобы сменить тип исправительного учреждения.

- В апелляционной жалобе осуждённый, указывая на свои предыдущие судимости, просил направить его отбывать наказание в более строгие условия - в исправительную колонию строгого режима. Однако судом установлено, что судимости погашены, а в соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание лишения свободы мужчинам, осуждённым к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, назначается в исправительных колониях общего режима, - пояснили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Справка:

Главное отличие колонии строгого режима от общего заключается в условиях содержания. Если на общем режиме осуждённые живут под охраной в помещениях, напоминающих «общежития», то в колониях строгого режима – в камерах. Кроме того, осуждённые имеют куда большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счёта, длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе. Кроме того, за провинности в колониях строгого режима отправляют в карцер.

колония осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коронавирус в Бурятии держится на невысоком уровне
Коронавирус в Бурятии держится на невысоком уровне
Общество, 12.10.2022
Нет резкого взлёта или падения заболеваемости
В Улан-Удэ на школе появилось граффити с Героем России
В Улан-Удэ на школе появилось граффити с Героем России
Общество, 12.10.2022
Портрет Героя украсил школу в Сосновом Бору
В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность
В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность
Общество, 12.10.2022
Мать обратилась за помощью в прокуратуру
В Улан-Удэ пройдёт конкурс чтецов по Брайлю
В Улан-Удэ пройдёт конкурс чтецов по Брайлю
Общество, 12.10.2022
К участию приглашаются инвалиды по зрению
«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединились для помощи семьям мобилизованных
«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединились для помощи семьям мобилизованных
Общество, 12.10.2022
«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ по всей стране совместно открывают штабы для помощи близким родственникам мобилизованных россиян
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 12.10.2022
Местами в республике ожидается дождь и мокрый снег
На фестивале ГТО разыграют кубок главы Бурятии
На фестивале ГТО разыграют кубок главы Бурятии
Общество, 11.10.2022
Соревнования пройдут на центральном стадионе Улан-Удэ
В Бурятии вручат госпремии по науке, технике и образованию
В Бурятии вручат госпремии по науке, технике и образованию
Общество, 11.10.2022
В республике стартовал приём заявок на соискание государственных премий
В Бурятии стартовал фестиваль «Земля снежного барса»
В Бурятии стартовал фестиваль «Земля снежного барса»
Общество, 11.10.2022
К участию приглашаются юные жители республики
Дети Бурятии нарисуют будущий облик республики
Дети Бурятии нарисуют будущий облик республики
Общество, 11.10.2022
Идеи юных художников используют в благоустройстве парков и дворов
В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»
В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»
Общество, 11.10.2022
В столице Бурятии определили лучшие педагогические видеоролики
В Улан-Удэ начались игры городской лиги «Что? Где? Когда?»
В Улан-Удэ начались игры городской лиги «Что? Где? Когда?»
Общество, 11.10.2022
За победу борются команды школ, лицеев и гимназий столицы Бурятии
Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо
Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо
Общество, 11.10.2022
За медали будут бороться юниоры и юниорки до 21 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^