Церемония состоится в Хилокском районе
15 октября в селе Бада Забайкальского края состоится освящение самой большой статуи Махакалы Гомбо Сахюусана. Торжественная церемония состоится в 12:00 на 740 км трассы М55 (Р-258) Иркутск – Чита, возле придорожного кафе «Сагаан дали». Освящение проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.
- Возле Бадинского дугана построен целый комплекс больших статуй, относящихся к Будде Арьябала, либо связанных с ним. Это сам Будда Арьябала, произошедшие от слезы Будды Арьябала богиня Зелёная Тара и Белая Тара. И сейчас также встал наряду с ними гневное воплощение Будды Арьябала Гомбо Сахюусан Махакала, - сообщает пресс-служба Сангхи. - Во время освящения ламы наделят статую силами и откроют глаза – и с этого момента статуя станет священна.
Гомбо Сахюусан (на санскрите «Махакала» - «Великий чёрный», «Ехэ Хара») по традиции бурятского и тибетского буддизма считается Дармапалой (на тибетском «Чойжан») – старшим хранителем Дхармы. Он также является гневной эманацией Будды Арьябалы. Цвет тела тёмно-синий, имеет угрожающий вид, также он одноликий и шестирукий, стоит на белом слоне. В основном под Гомбо Сахюусаном подразумевается шестирукий Гомбо Сахюусан – Садбхуджа Махакала, однако существует несколько его основных спутников: Гонгар - белый Махакала, Шалши - четырёхликий Махакала.
В Забайкалье освятят самую большую статую хранителя Дхармы
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