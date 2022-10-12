Коронавирус в Бурятии держится на невысоком уровне

Нет резкого взлёта или падения заболеваемости



Накануне в Бурятии было зарегистрировано 42 новых больных COVID-19. На этой неделе показатель ежесуточного прироста держится примерно на одном уровне – до этого сообщалось о 22 заражённых, днём ранее – о 36.



Общее число случаев заражений с начала пандемии достигло 151 440. Из них 46% (69 661) приходится на жителей Улан-Удэ.



Всего умерло от ковида 3075 пациентов. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня в стационарах получают лечение 73 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано семь человек. В реанимации находятся девять больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 318 человек.

