Нет резкого взлёта или падения заболеваемости
Накануне в Бурятии было зарегистрировано 42 новых больных COVID-19. На этой неделе показатель ежесуточного прироста держится примерно на одном уровне – до этого сообщалось о 22 заражённых, днём ранее – о 36.
Общее число случаев заражений с начала пандемии достигло 151 440. Из них 46% (69 661) приходится на жителей Улан-Удэ.
Всего умерло от ковида 3075 пациентов. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в стационарах получают лечение 73 пациента, за предыдущие сутки госпитализировано семь человек. В реанимации находятся девять больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 318 человек.
Коронавирус в Бурятии держится на невысоком уровне
Общество, Фото:
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