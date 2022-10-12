В республике стартует очередной этап проекта «Лошадь в помощь!»
1 ноября в Бурятии вновь стартует социальный проект «Лошадь в помощь!». На этот раз партнёрами проекта станет центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». В течение года планируется охватить мероприятиями проекта 70 детей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
- Занятия верховой ездой, теоретические уроки, экскурсии, конные квесты и эстафеты и очень много фотографий – всё это и не только поможет ребятам окунуться в мир общения с лошадьми, снять напряжение и депрессивное состояние, а также сведёт к минимуму последствия расстройств психики, если таковые имеются, - рассказывает директор конного двора «Гарцующий пони», руководитель проекта «Лошадь в помощь» Ольга Васильева. - Самое важное, что мы уже имеем опыт такого взаимодействия, поскольку с 2021 года реализуем проект с республиканским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних.
По её словам, по итогам первого этапа, по данным скрининга психоэмоционального состояния воспитанников республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, абсолютное большинство участников проекта из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогли облегчить своё психоэмоциональное состояние через взаимодействие и общение с новыми компетентными взрослыми: тренерами и лошадьми.
- Важность данной деятельности для детей из группы риска по социальному сиротству ценна тем, что дети получают важный опыт общения и самопомощи. Помимо улучшения психологического состояния, дети получат новые знания, умения, и возможно, профессиональную ориентацию, - уверена Ольга Васильева.
В Бурятии лошади помогут детям снять депрессию
Общество, Фото:
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