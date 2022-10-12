Он остановится в четырёх населённых пунктах республики
22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в очередное путешествие по стране на поезде. Маршрут поезда проходит более чем через 100 городов России. На ВСЖД всего он посетит 15 станций: Тайшет, Падунские Пороги, Коршуниха-Ангарская, Лена, Северобайкальск, Таксимо, Новая Чара, Петровский Завод, Улан-Удэ, Бабушкин, Слюдянка, Иркутск, Черемхово, Зима и Нижнеудинск. Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.
Планируется, что первого ноября поезд Деда Мороза прибудет в Северобайкальск, второго ноября – в Таксимо, а в городах Бабушкин и Улан-Удэ он остановится 15 ноября.
В составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.
Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. Продажа билетов на мероприятие уже открыта.
Актуальную информацию о движении поезда можно узнать на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.
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Бурятию посетит поезд Деда Мороза
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