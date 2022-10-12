12 октября

Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн
Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн

11 октября

Популярное

Бурятию посетит поезд Деда Мороза

Бурятию посетит поезд Деда Мороза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он остановится в четырёх населённых пунктах республики

22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в очередное путешествие по стране на поезде. Маршрут поезда проходит более чем через 100 городов России. На ВСЖД всего он посетит 15 станций: Тайшет, Падунские Пороги, Коршуниха-Ангарская, Лена, Северобайкальск, Таксимо, Новая Чара, Петровский Завод, Улан-Удэ, Бабушкин, Слюдянка, Иркутск, Черемхово, Зима и Нижнеудинск. Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Планируется, что первого ноября поезд Деда Мороза прибудет в Северобайкальск, второго ноября – в Таксимо, а в городах Бабушкин и Улан-Удэ он остановится 15 ноября.

В составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. Продажа билетов на мероприятие уже открыта.

Актуальную информацию о движении поезда можно узнать на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Дед Мороз поезд ВСЖД железная дорога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Северобайкальске показали Фролихинский заказник глазами художников
В Северобайкальске показали Фролихинский заказник глазами художников
Общество, 12.10.2022
В городе открылась выставка по мотивам летнего пленэра
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Поют ветераны»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Поют ветераны»
Общество, 12.10.2022
Победители примут участие в республиканском этапе
В Забайкалье освятят самую большую статую хранителя Дхармы
В Забайкалье освятят самую большую статую хранителя Дхармы
Общество, 12.10.2022
Церемония состоится в Хилокском районе
Пейзажи Байкала и Баргузинской долины Бурятии показали в галерее «Залуу»
Пейзажи Байкала и Баргузинской долины Бурятии показали в галерее «Залуу»
Общество, 12.10.2022
В центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась выставка по итогам VII международного пленэра «Баргуджин Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Бурятию посетит поезд Деда Мороза
Бурятию посетит поезд Деда Мороза
Общество, 12.10.2022
Он остановится в четырёх населённых пунктах республики
В Агинском округе продолжается фестиваль бурятского языка
В Агинском округе продолжается фестиваль бурятского языка
Общество, 12.10.2022
Принять участие приглашаются жители округа
В Бурятии лошади помогут детям снять депрессию
В Бурятии лошади помогут детям снять депрессию
Общество, 12.10.2022
В республике стартует очередной этап проекта «Лошадь в помощь!»
В православных храмах Бурятии собирают гумпомощь для новых субъектов РФ
В православных храмах Бурятии собирают гумпомощь для новых субъектов РФ
Общество, 12.10.2022
Также здесь пройдёт общецерковный денежный сбор
В Улан-Удэ убрали два пешеходных перехода
В Улан-Удэ убрали два пешеходных перехода
Общество, 12.10.2022
В городе завершился ремонт проспекта Победы
В Бурятии назвали победителей конкурса «Наранай туяа»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Наранай туяа»
Общество, 12.10.2022
Гран-при завоевала учащаяся ДШИ №7 города Улан-Удэ
В Монголии открылся музей «Чингисхан»
В Монголии открылся музей «Чингисхан»
Общество, 12.10.2022
Музей стал крупнейшим в Азии по количеству оригинальных экспонатов
В двух микрорайонах Улан-Удэ пройдёт рейд по отлову собак
В двух микрорайонах Улан-Удэ пройдёт рейд по отлову собак
Общество, 12.10.2022
Также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории
В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты попутчиков
В Улан-Удэ жители сотых кварталов создали чаты попутчиков
Общество, 12.10.2022
Людям приходится кооперироваться из-за недостатка маршруток
Военкомат Бурятии: «Мероприятия по частичной мобилизации продолжаются»
Военкомат Бурятии: «Мероприятия по частичной мобилизации продолжаются»
Общество, 12.10.2022
Военные комиссариаты проводят оповещение граждан, подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^