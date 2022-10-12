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В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность

В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мать обратилась за помощью в прокуратуру

Жительница села Тарбагатай пожаловалась в прокуратуру на волокиту при направлении документов её несовершеннолетнего сына на медико-социальную экспертизу.

Установлено, что специалистами центральной районной больницы, несмотря на стойкое расстройство функций организма семилетнего ребёнка на протяжении длительного времени не принимались меры по формированию медицинской документации и выдаче ему направления.

После прокурорского вмешательства ребёнка направили на медико-социальную экспертизу, в настоящее время ему назначена группа инвалидности. За допущенные нарушения ответственное должностное лицо больницы привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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