В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность

Мать обратилась за помощью в прокуратуру



Жительница села Тарбагатай пожаловалась в прокуратуру на волокиту при направлении документов её несовершеннолетнего сына на медико-социальную экспертизу.



Установлено, что специалистами центральной районной больницы, несмотря на стойкое расстройство функций организма семилетнего ребёнка на протяжении длительного времени не принимались меры по формированию медицинской документации и выдаче ему направления.



После прокурорского вмешательства ребёнка направили на медико-социальную экспертизу, в настоящее время ему назначена группа инвалидности. За допущенные нарушения ответственное должностное лицо больницы привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

