Мать обратилась за помощью в прокуратуру
Жительница села Тарбагатай пожаловалась в прокуратуру на волокиту при направлении документов её несовершеннолетнего сына на медико-социальную экспертизу.
Установлено, что специалистами центральной районной больницы, несмотря на стойкое расстройство функций организма семилетнего ребёнка на протяжении длительного времени не принимались меры по формированию медицинской документации и выдаче ему направления.
После прокурорского вмешательства ребёнка направили на медико-социальную экспертизу, в настоящее время ему назначена группа инвалидности. За допущенные нарушения ответственное должностное лицо больницы привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии ребёнку с трудом присвоили инвалидность
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