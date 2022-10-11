Вопрос опять обсуждали в Народном Хурале
Депутат Народного Хурала Владимир Кочнев добивается посмертного награждения медалью Пирогова Павла Душкина, одного из лучших анестезиологов-реаниматологов Кабанского района. Он умер от коронавируса, спасая жизни больных.
Минувшим летом Владимир Кочнев выступал в Хурале с этим вопросом. По его словам, с такой просьбой к нему обратились местные жители. Они собрали более 800 подписей под соответствующим обращением.
На сегодняшней внеочередной сессии депутат вновь поднял этот вопрос во время выступления кандидата на должность заместителя председателя правительства Бурятии – министра здравоохранения Евгении Лудуповой. Он попросил её дать письменный отказ, чтобы показать его местным жителям. Она пообещала это сделать.
- Ещё раз хочу объяснить, что медалью Пирогова посмертно не награждают, - отметила Евгения Лудупова.
54-летний врач-реаниматолог скончался в декабре 2020 года от коронавируса. В ноябре 2021 года в Селенгинской больнице, филиале Кабанской центральной районной больницы открыли мемориальную доску Павлу Душкину.
Умершего от коронавируса врача в Бурятии не смогут наградить посмертно
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