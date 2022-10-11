Жителям Бурятии пообещали «цифровую зрелость»

В будущем жители республики будут получать почти все госуслуги в электронном виде



До 95% государственных услуг в электронном виде смогут получать жители Бурятии к 2024 году. Об этом сообщил на внеочередной сессии Народного Хурала Баир Цыренов, который переназначается на пост зампреда правительства – руководителя администрации главы.



- Продолжается работа по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный формат. <…> Достижение показателей цифровой зрелости, среди них я назову только три. Долю массовых услуг в электронном виде в 2024 годы мы должны довести до 95% - без посещения ведомства или офиса. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведённая дистанционным способом, целевое значение – 15%. И доля документооборота между органами исполнительной власти в 2023 году будет 48%, в 2024 – 73%, - сказал Баир Цыренов.



Также он отметил, что улан-удэнские МФЦ находятся на передовых позициях в России, но необходимо увеличивать виды услуг и сервисов, окна приёма и новых офисов в микрорайонах города.



