В будущем жители республики будут получать почти все госуслуги в электронном виде
До 95% государственных услуг в электронном виде смогут получать жители Бурятии к 2024 году. Об этом сообщил на внеочередной сессии Народного Хурала Баир Цыренов, который переназначается на пост зампреда правительства – руководителя администрации главы.
- Продолжается работа по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный формат. <…> Достижение показателей цифровой зрелости, среди них я назову только три. Долю массовых услуг в электронном виде в 2024 годы мы должны довести до 95% - без посещения ведомства или офиса. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведённая дистанционным способом, целевое значение – 15%. И доля документооборота между органами исполнительной власти в 2023 году будет 48%, в 2024 – 73%, - сказал Баир Цыренов.
Также он отметил, что улан-удэнские МФЦ находятся на передовых позициях в России, но необходимо увеличивать виды услуг и сервисов, окна приёма и новых офисов в микрорайонах города.
Жителям Бурятии пообещали «цифровую зрелость»
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