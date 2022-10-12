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В Улан-Удэ до +12 градусов

В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами в республике ожидается дождь и мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по северной половине до умеренных. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +9,+14, местами +1,+6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +10,+12.
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