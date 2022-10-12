Местами в республике ожидается дождь и мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по северной половине до умеренных. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +9,+14, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +10,+12.
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, Фото:
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