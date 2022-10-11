В Улан-Удэ из больницы выписался самый возрастной кардиохирургический пациент

Врачи приняли во внимание биологический возраст пациента меньше фактического и приверженность к здоровому образу жизни



29 сентября, во Всемирный день сердца, из республиканской больницы имени Семашко в Улан-Удэ выписался самый возрастной кардиохирургический пациент



Александр Спиридонович, 83-летний житель Прибайкальского района, экстренно попал в отделение неотложной кардиологии (кардиологии №1) республиканской клинической больницы с инфарктом миокарда. Врачи выполнили коронарографию, которая показала необходимость оперативного вмешательства на коронарных артериях сердца – аорто-коронарного шунтирования (АКШ), рассказали в минздраве Бурятии.



При отборе на АКШ возраст – это один из ключевых факторов, но про таких людей, как Александр Спиридонович, говорят «есть ещё порох в пороховницах». Приняв во внимание интеллектуальный потенциал, биологический возраст меньше фактического и приверженность к здоровому образу жизни, врачи приняли решение об операции.



Накануне назначенного оперативного вмешательства у Александра Спиридоновича выявили коронавирус. Операцию пришлось отложить, но все 10 дней лечения от ковида пациент находился под тотальным контролем кардиологов. К счастью, коронавирус протекал в лёгкой форме, поэтому особых осложнений у пациента не возникло.



Ранее в отделении сердечно-сосудистой хирургии на операционный стол попадали пациенты и более старшего возраста, однако Александр Спиридонович стал самым пожилым пациентом, кому вмешательство было выполнено с использованием аппарата искусственного кровообращения (когда сердце во время операции останавливают, а его функции выполняет умная аппаратура). Хирурги восстановили нарушенный кровоток в артериях сердца, тем самым предотвратив развитие повторного инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти.



Операцию выполняли опытные кардиохирурги и сотрудники отделения анестезиологии и реанимации № 2.



- Лет 15 назад мы не брали на операции пациентов старше 70 лет, а также больных с сопутствующими заболеваниями – например, с сахарным диабетом. Тогда кардиохирургия в Бурятии только начинала развиваться, и в год мы выполняли около 100 операций. Сейчас же в отделении сердечно-сосудистой хирургии РКБ выполняется порядка 1400 оперативных вмешательств в год, из них более 300 на сердце, - прокомментировал заведующий отделением Батор Дониров.



Восстановившись, Александр Спиридонович поделился:



- Конечно, у меня были сомнения. Всё-таки возраст, а операция большая и серьёзная, но думаю, пан или пропал. После операции стал чувствовать себя намного лучше. Я, конечно, был поражен нашей медициной - насколько это сложно, как всё это работает. Ну и условия – уход хороший, кругом чистота глаз радует. В таких условиях нельзя не выздороветь. Хочется поблагодарить всех медицинских работников за их отличную работу, за то, что взяли на операцию, как сказали мне, потому что здоровье позволило. Рад за своё здоровье - алкоголем не баловался, не курил, да и болезней никаких серьезных не было. Получается, что это мое вознаграждение. Желаю всем успехов, удачи и дальнейших побед.

