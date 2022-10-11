В Улан-Удэ маршрутчик пожаловался на отток пассажиров





Переходят из-за пересадочного тарифа



Сперва водитель обратил внимание на своих конкурентов из МУП «Управления трамвая». После введения пересадочного тарифа часть пассажиров ушла с маршруток в трамваи и муниципальные автобусы, пришёл он к выводу.



- Работаю на маршруте нашего города, и в последнее время чувствуется отток пассажиров. Получается, в трамвае цена сейчас по терминалу 14 рублей, а у нас 25. Пассажиров и так в последнее время было не очень много. А МУПы и так не очень большой поток переманивают. У нас получается то, густо, то пусто. В час пик полные, в остальное время полупустые, - жалуется водитель.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с помощью услуги «Пересадочный тариф» жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал кондуктора.



Так, при пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.



При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.



Недавно такой эксперимент Сперва водитель обратил внимание на своих конкурентов из МУП «Управления трамвая». После введения пересадочного тарифа часть пассажиров ушла с маршруток в трамваи и муниципальные автобусы, пришёл он к выводу.- Работаю на маршруте нашего города, и в последнее время чувствуется отток пассажиров. Получается, в трамвае цена сейчас по терминалу 14 рублей, а у нас 25. Пассажиров и так в последнее время было не очень много. А МУПы и так не очень большой поток переманивают. У нас получается то, густо, то пусто. В час пик полные, в остальное время полупустые, - жалуется водитель.Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с помощью услуги «Пересадочный тариф» жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал кондуктора.Так, при пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.Недавно такой эксперимент признали удачным и продлили до конца года . Пока система пересадочного тарифа работает на всех трамвайных маршрутах и на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А.



Водитель же объясняет, что его коллеги не желают оборудовать маршрутки терминалами.



- Скидка работает только по терминалам. Я бы рад установить, но некоторые коллеги на маршруте против терминала. А решение принимать нужно единогласно, - пояснил он.





Придираются к пятну



По его словам, последнее повышение тарифа на рубль (25 рублей против 24-х, введённое с начала 2022 года) не компенсирует увеличившихся расходов.



Кроме того, водитель не исключает, что проблема с оттоком пассажиров может быть в комфорте. Он признал, что зачастую недовольные пассажиры придираются к внешнему состоянию салона.



- Многие придираются к пятну на сиденье или к поручням. Уже много раз писали, что переоборудовать авто мы сами не можем по своему желанию. Как что с завода установлено, так и ездим. А чистоту соблюдаем по мере возможности, после каждого пассажира, который намусорил, тоже весь день не на убираешься, - объясняет водитель.



В комментариях жители столицы отреагировали на поднятую проблему по-разному. Многие недоумевают, где маршрутчики видят сократившийся поток пассажиров.



«То, что полгорода на остановках мёрзнет, как вы это объясните? Потока у них нет! Вообще, побольше больших автобусов, и послать эти маршрутки. А то терминал не могут установить, зато жертву из себя строят. Все работают по терминалу! В магазин ходите, попробуй скажи, что терминала нет»,



«Частники вообще не нужны. Всё измученное, кресла испорченные, поручней нету, салон битком набивают, ездят как контуженные. После девяти уже все по домам сидят, работают, когда захотят, для отметки, одного на конечной поставят для вида. На трамвае стабильность»,



«Я езжу на трамвае, мне нравится. Иногда одну остановку только с сыном на автобусе проезжаем. И это ужас! Народу много постоянно», - пишут улан-удэнцы.



Другие же отнеслись к недовольству маршрутчика лояльно, предлагая ему сменить маршрут в пользу более востребованного:



«Переходи на 100-е квартала. Там каждый день поток»,



«На 40 маршрут переходи, у нас трамваев нет. В выходные, особенно вечером, можно на остановке умереть, пока дождёшься этот сороковой».



Отметим, недавно в Улан-Удэ



Всего до конца года в МУП «Городские маршруты»

По его словам, последнее повышение тарифа на рубль (25 рублей против 24-х, введённое с начала 2022 года) не компенсирует увеличившихся расходов.Кроме того, водитель не исключает, что проблема с оттоком пассажиров может быть в комфорте. Он признал, что зачастую недовольные пассажиры придираются к внешнему состоянию салона.- Многие придираются к пятну на сиденье или к поручням. Уже много раз писали, что переоборудовать авто мы сами не можем по своему желанию. Как что с завода установлено, так и ездим. А чистоту соблюдаем по мере возможности, после каждого пассажира, который намусорил, тоже весь день не на убираешься, - объясняет водитель.В комментариях жители столицы отреагировали на поднятую проблему по-разному. Многие недоумевают, где маршрутчики видят сократившийся поток пассажиров.«То, что полгорода на остановках мёрзнет, как вы это объясните? Потока у них нет! Вообще, побольше больших автобусов, и послать эти маршрутки. А то терминал не могут установить, зато жертву из себя строят. Все работают по терминалу! В магазин ходите, попробуй скажи, что терминала нет»,«Частники вообще не нужны. Всё измученное, кресла испорченные, поручней нету, салон битком набивают, ездят как контуженные. После девяти уже все по домам сидят, работают, когда захотят, для отметки, одного на конечной поставят для вида. На трамвае стабильность»,«Я езжу на трамвае, мне нравится. Иногда одну остановку только с сыном на автобусе проезжаем. И это ужас! Народу много постоянно», - пишут улан-удэнцы.Другие же отнеслись к недовольству маршрутчика лояльно, предлагая ему сменить маршрут в пользу более востребованного:«Переходи на 100-е квартала. Там каждый день поток»,«На 40 маршрут переходи, у нас трамваев нет. В выходные, особенно вечером, можно на остановке умереть, пока дождёшься этот сороковой».Отметим, недавно в Улан-Удэ поступили 16 новых автобусов большого и среднего классов, пришедших в сентябре. Девять больших «Волгабасов» курсируют по маршрутам №1, 10, 16, 134 и 135. Семь новых автобусов «ПАЗ» - по маршрутам №3А, 4А, 10, 11, 17, 27.Всего до конца года в МУП «Городские маршруты» партиями поступит ещё более 100 автобусов : во второй половине октября ожидается поставка 50 единиц новых автобусов, в ноябре - около 30, в декабре – ещё 20. Однако наряду с новыми автобусами в Улан-Удэ наблюдается острая нехватка кадров. До конца года МУП «Городские маршруты» набрать около 187 водителей.

Улан-удэнский маршрутчик пожаловался на отток пассажиров, который фиксируется в последнее время. Он предположил, что это возникло по нескольким причинам. Пост опубликовали в паблике «Аноним 03».