Дзюдоисты Бурятии завоевали 10 медалей в Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В копилке у команды: 1 золотая, 1 серебряная и 8 бронзовых наград



Юные спортсмены Бурятии приняли участие в традиционном турнире по дзюдо памяти Андрея Парфентьева, прошедшем в Иркутской области. Соревнования принесли команде республики под руководством Дмитрия Никулина десять медалей.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, среди спортсменов 2013-2014 года рождения серебряную медаль выиграл Семён Н. в весовой категории до 38 кг. Бронзовые награды завоевали Солбон Д. (в весовой категории до 27 кг) и Филипп К. (в весовой категории до 34 кг).



Среди дзюдоистов 2010-2012 года рождения чемпионом в весовой категории до 30 кг стал Эрдэм Ш. Третьи места заняли Андрей Б. (в весовой категории до 34 кг), Максим Н. (в весовой категории до 38 кг), Максим Н. (в весовой категории до 42 кг), Вадим Д. (в весовой категории до 46 кг), Тимофей Т. (в весовой категории до 60 кг), Айдар Б. (в весовой категории до 73 кг).

