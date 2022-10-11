11 октября

10 октября

Популярное

Дзюдоисты Бурятии завоевали 10 медалей в Иркутской области

Дзюдоисты Бурятии завоевали 10 медалей в Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В копилке у команды: 1 золотая, 1 серебряная и 8 бронзовых наград

Юные спортсмены Бурятии приняли участие в традиционном турнире по дзюдо памяти Андрея Парфентьева, прошедшем в Иркутской области. Соревнования принесли команде республики под руководством Дмитрия Никулина десять медалей.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, среди спортсменов 2013-2014 года рождения серебряную медаль выиграл Семён Н. в весовой категории до 38 кг. Бронзовые награды завоевали Солбон Д. (в весовой категории до 27 кг) и Филипп К. (в весовой категории до 34 кг).

Среди дзюдоистов 2010-2012 года рождения чемпионом в весовой категории до 30 кг стал Эрдэм Ш. Третьи места заняли Андрей Б. (в весовой категории до 34 кг), Максим Н. (в весовой категории до 38 кг), Максим Н. (в весовой категории до 42 кг), Вадим Д. (в весовой категории до 46 кг), Тимофей Т. (в весовой категории до 60 кг), Айдар Б. (в весовой категории до 73 кг).
Бурятия дзюдо спорт турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дзюдоисты Бурятии завоевали 10 медалей в Иркутской области
Дзюдоисты Бурятии завоевали 10 медалей в Иркутской области
Общество, 11.10.2022
В копилке у команды: 1 золотая, 1 серебряная и 8 бронзовых наград
В Бурятии выбрали лучшие оркестры и ансамбли
В Бурятии выбрали лучшие оркестры и ансамбли
Общество, 11.10.2022
В республике подвели итоги концертного марафона «Байкал – око земли»
Студенты Бурятии выиграли кубок по волейболу
Студенты Бурятии выиграли кубок по волейболу
Общество, 11.10.2022
Победу одержали мужская и женская команды БГУ
Мэр Улан-Удэ проверил как очищает дым инновационный фильтр
Мэр Улан-Удэ проверил как очищает дым инновационный фильтр
Общество, 11.10.2022
Он установлен в котельной школы-интерната на Шишковке
В Улан-Удэ из больницы выписался самый возрастной кардиохирургический пациент
В Улан-Удэ из больницы выписался самый возрастной кардиохирургический пациент
Общество, 11.10.2022
Врачи приняли во внимание биологический возраст пациента меньше фактического и приверженность к здоровому образу жизни
В Улан-Удэ маршрутчик пожаловался на отток пассажиров
В Улан-Удэ маршрутчик пожаловался на отток пассажиров
Общество, 11.10.2022
Водитель провёл параллели между трамваями и маршрутками
Жители Бурятии едят мало рыбы
Жители Бурятии едят мало рыбы
Общество, 11.10.2022
Человеку рекомендуется потреблять 22 кг рыбопродуктов в год
В Бурятии высадили почти пять миллионов сеянцев сосны
В Бурятии высадили почти пять миллионов сеянцев сосны
Общество, 11.10.2022
В том числе строительные компании занимаются «компенсационными» посадками
В Бурятии приставы временно перестали взыскивать долги с мобилизованных
В Бурятии приставы временно перестали взыскивать долги с мобилизованных
Общество, 11.10.2022
Приостановлено больше 200 исполнительных производств
Минсоцзащиты Бурятии собрало 1,6 млн в поддержку участников СВО
Минсоцзащиты Бурятии собрало 1,6 млн в поддержку участников СВО
Общество, 11.10.2022
К сбору присоединились подведомственные министерству учреждения 
В Бурятии после прокурорского вмешательства построили пандус
В Бурятии после прокурорского вмешательства построили пандус
Общество, 11.10.2022
Инвалиды не имели возможность беспрепятственно попасть в здание администрации  
В Бурятии разыграют рыболовный кубок России
В Бурятии разыграют рыболовный кубок России
Общество, 11.10.2022
Республика примет большие соревнования по ловле на мормышку
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Общество, 11.10.2022
Днём воздух прогреется до +8 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^