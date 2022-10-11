Жители Бурятии едят мало рыбы

Человеку рекомендуется потреблять 22 кг рыбопродуктов в год
Жители Бурятии и Камчатки едят меньше всех рыбы в Дальневосточном федеральном округе. Исследование провели эксперты федерального автономного научного учреждения «Востокгосплан».
Среднедушевое потребление рыбопродуктов в России в 2021 году незначительно отставало от рекомендованной нормы Минздрава, которая составляет 22 кг в год на человека, сообщают эксперты.
В Бурятии среднедушевое потребление рыбопродуктов за прошлый год оказалось ниже нормы – 21,7 килограмм.
Отметим, прирост этого показателя отмечался в пяти регионах страны, из которых максимальная динамика зафиксирована как раз в Бурятии – на 30% (на 5 кг). Впрочем, высокая динамика не обеспечивает региону нормативного уровня потребления рыбной продукции.
- Республика Бурятия не относится к числу рыбодобывающих территорий и для части населения (западные буряты) данный продукт не является традиционным в силу тяготения к монгольской культуре, основанной на потреблении мяса, - поясняют эксперты.
В остальных дальневосточных регионах среднедушевое потребление рыбной продукции выше рекомендованного уровня, максимум в Магаданской области – на 47% (10,4 кг). В этом регионе сохраняется лидерство в ДФО, несмотря на негативную динамику показателя за последние годы. По сравнению со своим ближайшим соседом и регионом с низким уровнем потребления (Камчатским краем) разрыв достигает 10,6 кг.
- Оба региона расположены вблизи наиболее продуктивной рыбохозяйственной зоны – Охотского моря, и аутсайдер является лидером по рыбодобыче в России. Возможно, это связано с наличием значительной доли нерегистрируемого потребления в Камчатском крае за счёт теневого или нелицензируемого любительского вылова и практикой продуктового обеспечения сотрудников рыболовных предприятий (снабжение рыбой для собственных нужд). В этой связи отсутствует потребность у работников предприятий в приобретении дополнительной продукции в розничных сетях, — поясняют специалисты «Востокгосплан».
Сложившийся уровень потребления рыбной продукции является устойчивым по объёмам и не коррелирует с динамикой вылова. Это означает, что в обществе прослеживается традиционность (инертность) потребления продукции, заключают эксперты.
Жители Бурятии едят мало рыбы
Общество, Фото:
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