«Единая Россия» и #МЫВМЕСТЕ объединились для помощи семьям мобилизованных

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ по всей стране совместно открывают штабы для помощи близким родственникам мобилизованных россиян



Помощь станут оказывать в формате одного окна. Другими словами, приходящие в штаб заявления от семей станут распределять между добровольцами. Отслеживать их исполнение будут в онлайн-режиме. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Заместитель секретаря генерального совета партии Дарья Лантратова сообщила, что на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки «Единой России» функционируют центры помощи семьям военных, находящихся в зоне спецоперации. Они открылись с самого начала частичной мобилизации.



Лантратова добавила, что общественные приёмные уже получили свыше 7000 заявлений. Гражданам нужна юридическая помощь. Также они спрашивают о порядке предоставления разных субсидий. Кроме того, есть и запросы бытового характера, например, отвести детей в кружки, помочь в уходе за пожилыми.



Глава комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев пояснил, что оформить заявку на предоставление помощи можно по телефону горячей линии.



Метелев назвал главным направлением такой деятельности адресную помощь семьям. Партия запустит продолжительное сопровождение семей. За каждой из них будут закреплены конкретные люди. Они закроют все возникающие потребности.



Добровольцы «Мы вместе» собирают просьбы о помощи как от военнослужащих, так и через органы социальной защиты, заявила глава управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Екатерина Богомаз.



По словам лидера «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, волонтёры уже работают в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 субъектах РФ.



На сайте партии er.ru сообщается, что Дарья Лантратова поделилась данными о запуске «Единой Россией» мониторинга цен на экипировку для военных.



- Мы понимаем, что в такое время нам важно сплотиться и решать насущные проблемы сообща. На прошедшей сессии Народного Хурала депутаты фракции «Единая Россия» выступили с инициативой передачи однодневного заработка предприятиями республики в помощь мобилизованным гражданам. Также депутатами собрано уже несколько сотен тысяч рублей – они будут направлены на приобретение экипировки, одежды, обуви и снаряжения. Кроме того, активно подключаются и члены первичных отделений – умелицы отшивают балаклавы, удобные разгрузочные пояса, вяжут тёплые носки и шарфы. Всё это поддержка, которую чувствуют сегодня наши военнослужащие, находясь на передовой, это та общая идея, вокруг которой сплотились граждане нашей страны, - сказал и. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия Владимир Ведерников.

