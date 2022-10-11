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В Бурятии высадили почти пять миллионов сеянцев сосны

В Бурятии высадили почти пять миллионов сеянцев сосны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе строительные компании занимаются «компенсационными» посадками

Лесники Бурятии подводят итоги лесокультурного сезона 2022 года. В этом году на погибших от пожаров территориях они посадили более 4,7 млн сеянцев сосны на площади 1365,7 га.

- В посадках участвуют и лесопользователи. Так, «компенсационные» посадки, то есть посадки компаний, которые использовали лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач, проведены на площади 802,8 га, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.

Больше всего посадок лесных культур проведено в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Кижингинском, Хоринском и Кяхтинском районах. Большую часть «компенсационных» посадок лесопользователи провели в Заиграевском районе.

Впереди лесников ждёт содействие естественному возобновлению леса. С помощью тракторов у «стены» леса специалисты обрабатывают почву, чтобы упавшие семена сосны зацепились за поверхность земли и проросли. Также специалисты ухаживают за совсем молодыми соснами – подростом. Лесники уже провели такие мероприятия на площади 13,9 тысяч га. Мероприятия ещё на 10 тысячах га лесоводы планируют провести до конца месяца, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 
лесовосстановление

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