В Бурятии стартовал фестиваль «Земля снежного барса»

К участию приглашаются юные жители республики



В Бурятии проводится республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса», посвящённый сохранению ирбиса и мест его обитания. Принять участие и проявить свои творческие таланты могут дети от 6 до 18 лет.



Фестиваль призван привлечь внимание к проблеме сохранения редких и исчезающих видов животных и растений в местах обитания снежного барса в Бурятии: Тункинском и Окинском районах. Участниками фестиваля могут стать учащиеся образовательных учреждений, представители неформальных детских организаций: экологических клубов, экологических групп и т.п. из Тункинского района, Окинского района, г. Улан-Удэ, а также другие дети на основании индивидуальной заявки.



Фестиваль проводится по трём номинациям: «Лучший рисунок», «Лучшая сказка» и «Лучшая поделка». Возрастных категории также три: 6-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. Тематика работ участников должна быть посвящена сохранению редких и исчезающих видов, с упором на сохранение снежного барса, а также флоры и фауны Окинского района и национального парка «Тункинский».



При подготовке конкурсных работ необходимо соблюсти требования:

1. Рисунок. Формат работы А3, акварельная бумага или ватман.

2. Сказка. Объём работы не более 2-х печатных страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5.

3. Поделка. Некрупные изделия, выполненные из войлока, дерева, бумаги, ткани.



Один автор представляет на конкурс одну работу с сопроводительной этикеткой, на которой необходимо указать: название работы, Ф.И.О. полностью, возраст, учебное заведение (класс, группа), место жительства, Ф.И.О. и должность руководителя полностью, номер телефона.



Работы вместе с анкетами-заявками нужно отправить по адресу: 671010, с. Кырен, ул. Ленина, 69, отдел науки и экопросвещения, кабинет №15, Ильиной А.С.



Участники фестиваля из города Улан-Удэ могут предоставить свои конкурсные работы и заявки в филиал ФБУ «Рослесозащита» центр защиты леса РБ, по адресу: Северная, 133.



Творческие работы принимаются до 31 октября. Победители будут награждены дипломами, подарками и сувенирами. Все участники получат сертификат участника фестиваля, сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



Возрастное ограничение 6+

