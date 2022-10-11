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В парке Улан-Удэ появилась новая скейт-площадка

В парке Улан-Удэ появилась новая скейт-площадка
Общество,  Фото:дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ
Её построили в парке имени Жанаева

В минувшую пятницу, 7 октября, прошло открытие второй скейт-площадки в парках города Улан-Удэ. Новый спортивный объект появился в парке имени Д.Ж. Жанаева. Всего на скейт-площадке разместилось около 10 разных объектов для катания, сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха.

По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, эта площадка была создана на средства из различных источников бюджета. Часть земельного участка парка имени Жанаева была передана в спортивную школу №16, чтобы направить сюда деньги республиканского бюджета. Затем администрация города выделила 2 млн рублей на подготовку основания. Ещё 5 млн рублей было выделено на закупку оборудования и монтаж. 1 млн рублей – на дополнительное благоустройство территории.

Напомним, что первая скейт-площадка была построена в парке имени С.Н. Орешкова в 2016 году.
Улан-Удэ парки отдыха парк Жанаева спорт скейтбординг

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