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Студенты Бурятии выиграли кубок по волейболу

Студенты Бурятии выиграли кубок по волейболу
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Победу одержали мужская и женская команды БГУ

С 6 по 9 октября в Улан-Удэ прошёл XXIII международный турнир по волейболу среди мужских и женских студенческих команд «Кубок Бурятского государственного университета». За кубок боролись спортсмены вузов Омска, Красноярска, Читы, Хабаровска, Якутии, Иркутска, Улан-Удэ, Сургута и Кызыла.

Как сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки», победителями стали хозяева соревнований:

Женщины
Первое место – Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)
Второе место – Сургутский государственный университет (г. Сургут)
Третье место – Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)

Мужчины
Первое место – Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)
Второе место – Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)
Третье место – Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Бурятия спорт волейбол кубок студенты

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