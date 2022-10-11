Студенты Бурятии выиграли кубок по волейболу

Победу одержали мужская и женская команды БГУ



С 6 по 9 октября в Улан-Удэ прошёл XXIII международный турнир по волейболу среди мужских и женских студенческих команд «Кубок Бурятского государственного университета». За кубок боролись спортсмены вузов Омска, Красноярска, Читы, Хабаровска, Якутии, Иркутска, Улан-Удэ, Сургута и Кызыла.



Как сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки», победителями стали хозяева соревнований:



Женщины

Первое место – Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

Второе место – Сургутский государственный университет (г. Сургут)

Третье место – Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)



Мужчины

Первое место – Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

Второе место – Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

Третье место – Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)

