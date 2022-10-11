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Открылась самая большая детская площадка Тарбагатайского района Бурятии

Открылась самая большая детская площадка Тарбагатайского района Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Она расположена в Нижнем Саянтуе

В селе Нижний Саянтуй прошло открытие самой большой детской площадки Тарбагатайского района Бурятии. На территории чуть более 4000 квадратных метров расположились зона отдыха, универсальная площадка с мягким покрытием для игр с мячом, спортивная воркаут-зона с тренажёрами, теннисными столами и детская площадка с горками, качелями, каруселями для детей от 1-14 лет.

Новая площадка оборудована тротуарной плиткой по всему периметру, высоким ограждением, освещением не только по углам, но и в центре территории. На спортивной площадке уже проходят тренировки местной секции по баскетболу, что говорит о востребованности такой территории в Нижнем Саянтуе.

- Пожелания местным жителям: «Пожалуйста, сохраняйте, не ломайте, берегите и радуйтесь, пользуйтесь с большим удовольствием», – поделилась инспектор «Госстройжилнадзора» Ольга Баглаева.

Напомним, детская площадка по дизайн-проекту «Макси» стоимостью 12 миллионов рублей была построена за счёт средств единой дальневосточной субсидии. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
Тарбагатайский район Бурятия детская площадка строительство благоустройство

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