В собственности у тёзки два автомобиля
Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в предоставлении мер социальной поддержки. Отказ вынесли из-за якобы наличия в её собственности двух автомобилей, которых у неё на самом деле нет.
Прокурорской проверкой установлено, что эти транспортные средства были зарегистрированы на другую женщину, персональные данные и дата рождения которой совпадали с данными горожанки.
- Начальнику управления социальной защиты по Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого женщине назначена выплата на ребёнка с даты первичного обращения. В сентябре деньги выплачены в полном объёме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнка из-за состоятельной тёзки не могла получить соцподдержку
Общество, Фото:
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