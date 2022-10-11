Улан-удэнка из-за состоятельной тёзки не могла получить соцподдержку

В собственности у тёзки два автомобиля



Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в предоставлении мер социальной поддержки. Отказ вынесли из-за якобы наличия в её собственности двух автомобилей, которых у неё на самом деле нет.



Прокурорской проверкой установлено, что эти транспортные средства были зарегистрированы на другую женщину, персональные данные и дата рождения которой совпадали с данными горожанки.



- Начальнику управления социальной защиты по Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого женщине назначена выплата на ребёнка с даты первичного обращения. В сентябре деньги выплачены в полном объёме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

