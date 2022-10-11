Инвалиды не имели возможность беспрепятственно попасть в здание администрации
Как выяснила прокурорская проверка, вход в здание администрации сельского поселения «Бичурское» не был приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - отсутствовал пандус для беспрепятственного доступа маломобильных групп.
В суд был подан иск об обязании администрации сельского поселения обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в здание и удовлетворён в полном объёме.
После прокурорского вмешательства входные лестницы оборудованы пандусом, сообщает пресс-служба надзорного органа республики.
В Бурятии после прокурорского вмешательства построили пандус
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