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В Бурятии после прокурорского вмешательства построили пандус

В Бурятии после прокурорского вмешательства построили пандус
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Инвалиды не имели возможность беспрепятственно попасть в здание администрации

Как выяснила прокурорская проверка, вход в здание администрации сельского поселения «Бичурское» не был приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - отсутствовал пандус для беспрепятственного доступа маломобильных групп.

В суд был подан иск об обязании администрации сельского поселения обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в здание и удовлетворён в полном объёме.

После прокурорского вмешательства входные лестницы оборудованы пандусом, сообщает пресс-служба надзорного органа республики. 
прокуратура

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