В Бурятии после прокурорского вмешательства построили пандус

Общество, Фото: прокуратура РБ

Инвалиды не имели возможность беспрепятственно попасть в здание администрации



Как выяснила прокурорская проверка, вход в здание администрации сельского поселения «Бичурское» не был приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - отсутствовал пандус для беспрепятственного доступа маломобильных групп.



В суд был подан иск об обязании администрации сельского поселения обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в здание и удовлетворён в полном объёме.



После прокурорского вмешательства входные лестницы оборудованы пандусом, сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

