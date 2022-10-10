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Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Спортсмены завоевали 4 золотые медали

В Благовещенске завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалёва. В турнире приняли участие 18 спортсменов Бурятии, сообщает федерация спортивной борьбы республики.

Борцы республики завоевали 9 наград: 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Победителями и призёрами соревнований стали:

Весовая категория 57 кг
Первое место - Доржиев Зоригто
Второе место - Шагдуров Баир

Весовая категория 61 кг
Первое место - Ринчинов Владимир

Весовая категория 65 кг
Первое место - Ринчинов Ринчин
Второе место - Мункуев Чингис

Весовая категория 70 кг
Первое место - Куприянов Дмитрий
Второе место - Гергенов Лев
Третье место - Баир Цыденов

Весовая категория 74 кг
Первое место - Ешинимаев Тамир (Забайкальский край)

Весовая категория 79 кг
Второе место - Цыренжапов Чингис (Забайкальский край)
Третье место - Дугаржапов Цырен

Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы РБ является ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
ЗГРП вольная борьба борьба спорт Бурятия всероссийские соревнования

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