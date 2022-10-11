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В Улан-Удэ возможен небольшой дождь

В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём воздух прогреется до +8 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 октября по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер юго-западный с переходом днём на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +6,+11, местами 0,+5.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер ночью переменный слабый, днём северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +6,+8.
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