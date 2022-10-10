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В Бурятии объявлены чемпионы по бодибилдингу и фитнесу

В Бурятии объявлены чемпионы по бодибилдингу и фитнесу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике названы победители соревнований «Baikal Golden Stars»

В начале октября в Улан-Удэ прошёл открытый чемпионат Бурятии по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Абсолютным чемпионом республики по бодибилдингу стал Альберт Гольдберг из Иркутской области. По классическому бодибилдингу победу одержал местный спортсмен Константин Борисов.

- Среди женщин абсолютной чемпионкой по бодифитнесу стала Анастасия Алексеева. В категории «фитнес-модель» абсолютной чемпионкой признана Евгения Липатова. Помимо этой награды, спортсменка стала лучшей в категориях «фитнес-модель до 163 см» и «фитнес-бикини женщины до 162 см». Ещё одна представительница республики Елена Сергеева стала абсолютной чемпионкой в категории «фитнес-бикини», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Елена Асадова стала обладательницей «золота» в категории «фитнес-бикини дебют до 162 см» и бронзовой медали в «фитнес-бикини женщины до 163 см». Двух номинаций удостоена и Татьяна Крюкова: «серебро» в «фитнес-модель мастера» и «серебро» в «фитнес-модель дебют свыше 166 см». Елена Жибалова стала не только лучшей в «фитнес-бикини мастера», но и завоевала «серебро» в «фитнес-бикини женщины до 166 см». В номинациях «фитнес-модель мастера» и «фитнес-модель женщины свыше 169 см» победы достались Марине Верхотуровой. «Золото» в категории «бодифитнес до 166 см» взяла Виктория Заикина, а Яна Алмазова и Ирина Сергиенко стали обладательницами серебряной и бронзовой медалей в «бодифитнес свыше 166 см».
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