Платить за передержку не нужно
В Бурятии приюты для животных примут питомцев мобилизованных граждан. Такую помощь готовы оказать организации из Улан-Удэ, Северобайкальска, Тарбагатайского района и Иволгинского района.
Пребывание животных в приютах на период мобилизации граждан будет бесплатным, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
В числе готовых принять домашних собак – пять организаций:
- приют «Ананда», Улан-Удэ, станция Медведчиково, телефон 62-19-99;
- приют «ЦАСС», Иволгинский район, телефон 8 (924) 777-10-11;
- приют «Возрождение», село Вознесеновка, телефон 8 (902)562-37-30;
- приют «Котопёс», Улан-Удэ, Псковский пер., телефон 8 (902) 160-03-80.
- в Северобайкальске - приют «Мухтар», телефон 8 (902) 451-65-55;
Приюты в Бурятии примут питомцев мобилизованных жителей
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