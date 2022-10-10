Приюты в Бурятии примут питомцев мобилизованных жителей

Платить за передержку не нужно



В Бурятии приюты для животных примут питомцев мобилизованных граждан. Такую помощь готовы оказать организации из Улан-Удэ, Северобайкальска, Тарбагатайского района и Иволгинского района.



Пребывание животных в приютах на период мобилизации граждан будет бесплатным, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.



В числе готовых принять домашних собак – пять организаций:



- приют «Ананда», Улан-Удэ, станция Медведчиково, телефон 62-19-99;



- приют «ЦАСС», Иволгинский район, телефон 8 (924) 777-10-11;



- приют «Возрождение», село Вознесеновка, телефон 8 (902)562-37-30;



- приют «Котопёс», Улан-Удэ, Псковский пер., телефон 8 (902) 160-03-80.



- в Северобайкальске - приют «Мухтар», телефон 8 (902) 451-65-55;



