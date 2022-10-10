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Приюты в Бурятии примут питомцев мобилизованных жителей

Приюты в Бурятии примут питомцев мобилизованных жителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Платить за передержку не нужно

В Бурятии приюты для животных примут питомцев мобилизованных граждан. Такую помощь готовы оказать организации из Улан-Удэ, Северобайкальска, Тарбагатайского района и Иволгинского района.

Пребывание животных в приютах на период мобилизации граждан будет бесплатным, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

В числе готовых принять домашних собак – пять организаций:

- приют «Ананда», Улан-Удэ, станция Медведчиково, телефон 62-19-99;

- приют «ЦАСС», Иволгинский район, телефон 8 (924) 777-10-11;

- приют «Возрождение», село Вознесеновка, телефон 8 (902)562-37-30;

- приют «Котопёс», Улан-Удэ, Псковский пер., телефон 8 (902) 160-03-80.

- в Северобайкальске - приют «Мухтар», телефон 8 (902) 451-65-55;

частичная мобилизация собаки

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