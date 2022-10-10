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В Улан-Удэ проходят конкурсы, посвящённые Дню отца

В Улан-Удэ проходят конкурсы, посвящённые Дню отца
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 17 октября

В Советском районе столицы Бурятии продолжается приём заявок на районный фотоконкурс «Один в один», посвящённый Дню отца.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Мой папа» (фотографии пап с детьми);
- «Семейный отдых» (фотографии, отражающие яркие моменты семейного досуга);
- «Вместе с папой мастерим!» (фотографии, отражающие совместное творчество отцов и детей);
- «Кулинар» (фотографии, где главные действующие лица заняты приготовлением различных блюд или напитков);
- «Папа может» (фотографии, показывающее, в чём преуспел папа или что умеет делать особенного или необычного: резьба по дереву, ремонт авто, вышивание крестиком, рисунки, и т.д.).

Кроме этого, в Советском районе проходит конкурс видеороликов «Папа может», также посвящённый Дню отца. В нём могут принять участие папы и дети, а также приглашаются учащиеся образовательных учреждений любого типа (учащиеся школ, лицеев, гимназий, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, центров дополнительного образования). Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, школьные, смешанные и т.д.).

На конкурс предоставляются видеоролики, показывающие суперспособности отцов, снятые (созданные) любыми доступными средствами. Участники в своём видеоролике раскрывают уникальные способности отцов в спорте, кулинарии, творчестве, охоте, рыбалке и др. Требования к видеоролику: максимальная продолжительность видеоролика – 1 минута.

Для участия в конкурсах необходимо подать заявки до 17 октября до 12:00 местного времени. Более подробную информацию можно узнать на сайте дома творчества «Форус» города Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Улан-Удэ Советский район день отца конкурс

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