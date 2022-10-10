В Бурятии выбрали лучших швей

Общество, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

В республике завершился конкурс профессионального мастерства



7 октября в Бурятии состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея».



Первое место в категории «Лучшая швея текстильных изделий» завоевала представитель Баргузинского района Ольга Молчанова. На втором месте – Ирина Санжиева, участница от ПО «Наран». Третье место присуждено Наталье Ельциной из ООО «Арка».



В категории «Лучшая швея трикотажных изделий» места распределились среди работниц ИП «Прокопова Ю.А.»:

- Первое место – Татьяна Аксентьева;

- Второе место – Елена Горобец;

- Третье место – Ольга Чебунина.



Федеральный этап конкурса пройдёт в Калуге в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.

