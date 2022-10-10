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В Бурятии выбрали лучших швей

В Бурятии выбрали лучших швей
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономики РБ
В республике завершился конкурс профессионального мастерства

7 октября в Бурятии состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея».

Первое место в категории «Лучшая швея текстильных изделий» завоевала представитель Баргузинского района Ольга Молчанова. На втором месте – Ирина Санжиева, участница от ПО «Наран». Третье место присуждено Наталье Ельциной из ООО «Арка».

В категории «Лучшая швея трикотажных изделий» места распределились среди работниц ИП «Прокопова Ю.А.»:
- Первое место – Татьяна Аксентьева;
- Второе место – Елена Горобец;
- Третье место – Ольга Чебунина.

Федеральный этап конкурса пройдёт в Калуге в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.
Бурятия конкурс профессиональный конкурс

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