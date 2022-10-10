В Бурятии вновь состоится фестиваль «Бумажный ключ»
С 21 по 22 октября в Улан-Удэ пройдёт фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ». Он состоится в здании республиканской детско-юношеской библиотеки.
Улан-удэнских читателей познакомят с современной детской литературой детские издательства России: «КомпасГид», «Детская и юношеская книга», «Детская литература». Книжный магазин «Кукуля» и независимый книжный «Калашников» представят книги издательств «Самокат», «Белая ворона», «Розовый жираф», «Поляндрия» и многих других.
Книжные хедлайнеры фестиваля: писатель-путешественник Евгений Рудашевский, писательница Анна Масленникова, команда монгольского издательства «Монсудар», организаторы книжного фестиваля «День Ч».
В программе фестиваля: книжная ярмарка, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и иллюстраторами России и Монголии, выставка комиксов «Сплэш». Для юных читателей проведут детский маркет, мероприятия от библиотек города, образовательных студий и развлекательных центров.
Фестиваль пройдёт 21-22 октября с 12:00 до 20:00 в центре чтения имени Д. Батожабая. Обю этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
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В Улан-Удэ развернётся фестиваль детской и юношеской книги
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