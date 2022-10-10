Работы запланированы в Энергетике
МУП «Водоканал» предупредил улан-удэнцев об отключении холодной воды во вторник, 11 октября. Время отключения: с 09.30 до 15.00.
Воды не будет по следующим адресам:
- Жилые дома п.Энергетик: 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а.
- Средняя общеобразовательная школа №57.
- п. Энергетик , таунхаузы 39б/1, 39 в.
- Детский сад №113 «Капитошка»
- Жилые дома 142 мкр. 60а, 60б, 60в, 60г.
_ 142 мкр., подземная автостоянка.
- Жилые дома ул. Чистая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16.
- ЦТП ТГК-14 п. Энергетик 35в, 57в.
- Жилой дом ул. Виктора Военнова 8.
- Бурятская таможня, ул. Виктора Военнова 5.
- ДНТ «Энергетик».
- Жилые дома ДНТ «Кедр».
- Жилые дома ДНТ «Стрелец».
Причина отключение – аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на водопроводной сети в Энергетике.
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды на полдня
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