Часть Улан-Удэ останется без холодной воды на полдня

Работы запланированы в Энергетике



МУП «Водоканал» предупредил улан-удэнцев об отключении холодной воды во вторник, 11 октября. Время отключения: с 09.30 до 15.00.



Воды не будет по следующим адресам:



- Жилые дома п.Энергетик: 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а.



- Средняя общеобразовательная школа №57.



- п. Энергетик , таунхаузы 39б/1, 39 в.



- Детский сад №113 «Капитошка»



- Жилые дома 142 мкр. 60а, 60б, 60в, 60г.



_ 142 мкр., подземная автостоянка.



- Жилые дома ул. Чистая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16.



- ЦТП ТГК-14 п. Энергетик 35в, 57в.



- Жилой дом ул. Виктора Военнова 8.



- Бурятская таможня, ул. Виктора Военнова 5.



- ДНТ «Энергетик».



- Жилые дома ДНТ «Кедр».



- Жилые дома ДНТ «Стрелец».



Причина отключение – аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на водопроводной сети в Энергетике.

