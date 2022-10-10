Спрос на медработников в Бурятии за год вырос на 112%

Специалисты hh.ru назвали среднюю предлагаемую медикам зарплату



Сегодня в Бурятии открыто около 290 вакансий для медицинских работников, причем чаще всего работодатели находятся в поисках врачей, сообщает hh.ru.



63% вакансий в республике в сфере «Медицина, фармацевтика» подходят для соискателей без опыта работы, ещё 28% требуют опыт от года до трёх лет. Средняя предлагаемая зарплата составляет более 57,2 тыс. руб. (для сравнения: по России в целом медикам предлагают в среднем 53,8 тыс. руб.).



- Чаще всего встречаются вакансии врачей – на них приходится 45% от всех предложений о работе для медиков. Ещё 5% - фармацевтов-провизоров, 4% - это вакансии медицинских сестер. Показательно, что по сравнению с сентябрем прошлого года спрос на специалистов в сфере «Медицина, фармацевтика» в Республике Бурятия вырос на 112%, - рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.



