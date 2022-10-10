В Улан-Удэ прошёл обряд «огненного очищения»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергей Тарасенко с дацана Верхней Берёзовки



9 октября в Улан-Удэнском дацане на Верхней Берёзовке состоялся большой хурал «Жинсриг» - огненное подношение божеству Ямантаке. Нынешний обряд стал завершающим «Жинсриг» в этом году.



- Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем. У кого закрыты дороги, болезни и препятствия. Чтобы избежать внезапной смерти и встречи с хозяином смерти. Спастись от болезней и вреда злых духов, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



Также ламы помолились за здравие военнослужащих и за их скорейшее возвращение домой живыми и здоровыми.



Буддисты верят, что обряд «Жинсриг» - один из самых сильных для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. «Особенно помогает тем, кто болеет болезнями, вызванными злыми духами. Многие болезни могут не поддаваться лечению, и лекарства не помогают, такие болезни могут быть связаны с болезнями, насылаемыми злыми духами», - отмечают священнослужители.



- Одиночный Ямантака - это проявление или эманация Будды Манджушри, олицетворяющего Мудрость. В нашем мире есть существа, которых нельзя укротить мирными способами, а потому Будда Манджушри принял гневную форму, чтобы привести к Просветлению. Ямантака – гневное воплощение Будды Манджушри впервые упоминается в «Гухьясамаджа-тантре» (3 в.). Наиболее известной формой Ямантаки является Ваджрабхайрава. Полное описание Ваджрабхайравы дано в «Ваджрабхайраватантре», - поясняют в Сангхе.



I Пандито Хамбо Лама России Дамба Даржа Заяев и XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигилов подчёркивали важность практики Ваджрабхайравы (Ямантаки) и всячески её распространяли. Их усилиями она стала одной из трёх главных тантр, преподаваемых во всех дацанах России. До сих пор эта практика считается одной из наиболее важных как для лам, так и для практикующих мирян. Учения и ритриты по этим практикам регулярно проводятся в разных частях света.



«Жинсриг» бывает четырёх видов: умиротворяющий, умножающий, гневный, покоряющий.



