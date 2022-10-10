10 октября

09 октября

Популярное

В Улан-Удэ прошёл обряд «огненного очищения»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергей Тарасенко с дацана Верхней Берёзовки

9 октября в Улан-Удэнском дацане на Верхней Берёзовке состоялся большой хурал «Жинсриг» - огненное подношение божеству Ямантаке. Нынешний обряд стал завершающим «Жинсриг» в этом году.

- Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем. У кого закрыты дороги, болезни и препятствия. Чтобы избежать внезапной смерти и встречи с хозяином смерти. Спастись от болезней и вреда злых духов, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.

Также ламы помолились за здравие военнослужащих и за их скорейшее возвращение домой живыми и здоровыми.

Буддисты верят, что обряд «Жинсриг» - один из самых сильных для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. «Особенно помогает тем, кто болеет болезнями, вызванными злыми духами. Многие болезни могут не поддаваться лечению, и лекарства не помогают, такие болезни могут быть связаны с болезнями, насылаемыми злыми духами», - отмечают священнослужители.

- Одиночный Ямантака - это проявление или эманация Будды Манджушри, олицетворяющего Мудрость. В нашем мире есть существа, которых нельзя укротить мирными способами, а потому Будда Манджушри принял гневную форму, чтобы привести к Просветлению. Ямантака – гневное воплощение Будды Манджушри впервые упоминается в «Гухьясамаджа-тантре» (3 в.). Наиболее известной формой Ямантаки является Ваджрабхайрава. Полное описание Ваджрабхайравы дано в «Ваджрабхайраватантре», - поясняют в Сангхе.

I Пандито Хамбо Лама России Дамба Даржа Заяев и XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигилов подчёркивали важность практики Ваджрабхайравы (Ямантаки) и всячески её распространяли. Их усилиями она стала одной из трёх главных тантр, преподаваемых во всех дацанах России. До сих пор эта практика считается одной из наиболее важных как для лам, так и для практикующих мирян. Учения и ритриты по этим практикам регулярно проводятся в разных частях света.

«Жинсриг» бывает четырёх видов: умиротворяющий, умножающий, гневный, покоряющий.

буддизм дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске совершат молебен о солдатах и офицерах
В Иркутске совершат молебен о солдатах и офицерах
Общество, 10.10.2022
Его проведут в кафедральном Богоявленском соборе
Улан-Удэ примет первенство ДФО по пауэрлифтингу
Улан-Удэ примет первенство ДФО по пауэрлифтингу
Общество, 10.10.2022
Соревнования состоятся в центре единоборств «Патриот»
В Забайкалье школьники будут изучать горное дело
В Забайкалье школьники будут изучать горное дело
Общество, 10.10.2022
Курс нацелен на учеников 8-11 классов
В Улан-Удэ музеи отметят День бурятского языка
В Улан-Удэ музеи отметят День бурятского языка
Общество, 10.10.2022
Национальный музей представил программу, посвящённую празднику
В Улан-Удэ развернётся фестиваль детской и юношеской книги
В Улан-Удэ развернётся фестиваль детской и юношеской книги
Общество, 10.10.2022
В Бурятии вновь состоится фестиваль «Бумажный ключ»
В Улан-Удэ поговорят о Сергее Есенине
В Улан-Удэ поговорят о Сергее Есенине
Общество, 10.10.2022
В театре имени Бестужева состоится театральный лекторий
В Улан-Удэ прошёл обряд «огненного очищения»
В Улан-Удэ прошёл обряд «огненного очищения»
Общество, 10.10.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергей Тарасенко с дацана Верхней Берёзовки
В микрорайоне Улан-Удэ будет своё мини-футбольное поле
В микрорайоне Улан-Удэ будет своё мини-футбольное поле
Общество, 10.10.2022
Спортивный объект появится в посёлке Солдатский
В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов
В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов
Общество, 10.10.2022
В нём приняли участие ветераны правоохранительных органов и органов безопасности
В Бурятии назвали ссузы, участвующие в проекте «Моя первая профессия»
В Бурятии назвали ссузы, участвующие в проекте «Моя первая профессия»
Общество, 10.10.2022
В образовательных организациях уже началось обучение
В Иркутской области выполнили первую пересадку сердца
В Иркутской области выполнили первую пересадку сердца
Общество, 10.10.2022
К ней медики готовились на протяжении нескольких лет
Ориентировщик из Бурятии выиграл кубок в Красноярске
Ориентировщик из Бурятии выиграл кубок в Красноярске
Общество, 10.10.2022
Спортсмен одержал победу в двух дисциплинах
В Бурятии стартовал конкурс эссе
В Бурятии стартовал конкурс эссе
Общество, 10.10.2022
Он посвящён 115-летию со дня рождения писателя и драматурга Намжила Балдано
В Бурятии выбрали лучших швей
В Бурятии выбрали лучших швей
Общество, 10.10.2022
В республике завершился конкурс профессионального мастерства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^