Начало недели в Бурятии обещает быть ветреным

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра будут достигать 17 м/с



В ближайшие три дня значительных резких изменений в Бурятии не ожидается. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха составит +14 градусов. Кроме того, ожидается ветер до 17 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 11 октября, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер юго-западный с переходом днём на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +1,-4, по юго-западу и северу до -9,-14, днём +6,+11, местами 0,+5.



В среду, 12 октября, также переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, по Прибайкалью +3,-2, днём +9,+14, местами +1,+6.



В четверг, 13 октября, местами небольшие осадки преимущественно виде мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер ночью юго-западный 3-8, днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, по Прибайкалью +3,-2, днём +8,+13, местами 0,+5.

