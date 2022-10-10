В Забайкалье школьники будут изучать горное дело

Общество, Фото: отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ

Курс нацелен на учеников 8-11 классов



11 октября в Чите состоится торжественное открытие дополнительной общеобразовательной программы «Горная школа» естественнонаучной направленности. Запуск курса пройдёт на горном факультете ЗабГУ в рамках Забайкальского международного горного форума.



В 2023 году в Забайкальском крае будет отмечаться 300-летний юбилей первой горнозаводской школы Восточной Сибири и Дальнего Востока в селе Нерчинский завод. Программа школы строилась на сочетании общего и профессионального образования. Эту концепцию положили в основу современной программы «Горная школа», цель которой – познакомить школьников с горным делом в широком его понимании, дать умения и навыки, необходимые для получения профессии в этой сфере. Курс нацелен на учеников 8-11 классов и предполагает теоретические занятия, лабораторные работы, а также практику в «полевых» условиях. Освоить горное дело смогут школьники из районов Забайкальского края, в которых есть горнодобывающие предприятия, и ученики многопрофильного лицея Забайкальского госуниверситета – формат проведения уроков очный и дистанционный.



Преподавать в «Горной школе» будут педагоги ЗабГУ, многопрофильного лицея, ведущих образовательных организаций общего и дополнительного образования Забайкальского края, а также сотрудники организаций, представляющих реальный сектор в сфере горнодобывающей промышленности.



На торжественном открытии планируется ознакомительная лекция о задачах школы, её структуре и содержании занятий. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.

