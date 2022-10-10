10 октября

09 октября

Популярное

В Забайкалье школьники будут изучать горное дело

В Забайкалье школьники будут изучать горное дело
Общество,  Фото:отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ
Курс нацелен на учеников 8-11 классов

11 октября в Чите состоится торжественное открытие дополнительной общеобразовательной программы «Горная школа» естественнонаучной направленности. Запуск курса пройдёт на горном факультете ЗабГУ в рамках Забайкальского международного горного форума.

В 2023 году в Забайкальском крае будет отмечаться 300-летний юбилей первой горнозаводской школы Восточной Сибири и Дальнего Востока в селе Нерчинский завод. Программа школы строилась на сочетании общего и профессионального образования. Эту концепцию положили в основу современной программы «Горная школа», цель которой – познакомить школьников с горным делом в широком его понимании, дать умения и навыки, необходимые для получения профессии в этой сфере. Курс нацелен на учеников 8-11 классов и предполагает теоретические занятия, лабораторные работы, а также практику в «полевых» условиях. Освоить горное дело смогут школьники из районов Забайкальского края, в которых есть горнодобывающие предприятия, и ученики многопрофильного лицея Забайкальского госуниверситета – формат проведения уроков очный и дистанционный.

Преподавать в «Горной школе» будут педагоги ЗабГУ, многопрофильного лицея, ведущих образовательных организаций общего и дополнительного образования Забайкальского края, а также сотрудники организаций, представляющих реальный сектор в сфере горнодобывающей промышленности.

На торжественном открытии планируется ознакомительная лекция о задачах школы, её структуре и содержании занятий. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.
Забайкальский край школа горное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся фестиваль детской и юношеской книги
В Улан-Удэ развернётся фестиваль детской и юношеской книги
Общество, 10.10.2022
В Бурятии вновь состоится фестиваль «Бумажный ключ»
В Улан-Удэ прошёл обряд «огненного очищения»
В Улан-Удэ прошёл обряд «огненного очищения»
Общество, 10.10.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергей Тарасенко с дацана Верхней Берёзовки
В микрорайоне Улан-Удэ будет своё мини-футбольное поле
В микрорайоне Улан-Удэ будет своё мини-футбольное поле
Общество, 10.10.2022
Спортивный объект появится в посёлке Солдатский
В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов
В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов
Общество, 10.10.2022
В нём приняли участие ветераны правоохранительных органов и органов безопасности
В Бурятии назвали ссузы, участвующие в проекте «Моя первая профессия»
В Бурятии назвали ссузы, участвующие в проекте «Моя первая профессия»
Общество, 10.10.2022
В образовательных организациях уже началось обучение
В Иркутской области выполнили первую пересадку сердца
В Иркутской области выполнили первую пересадку сердца
Общество, 10.10.2022
К ней медики готовились на протяжении нескольких лет
Ориентировщик из Бурятии выиграл кубок в Красноярске
Ориентировщик из Бурятии выиграл кубок в Красноярске
Общество, 10.10.2022
Спортсмен одержал победу в двух дисциплинах
В Бурятии стартовал конкурс эссе
В Бурятии стартовал конкурс эссе
Общество, 10.10.2022
Он посвящён 115-летию со дня рождения писателя и драматурга Намжила Балдано
В Бурятии выбрали лучших швей
В Бурятии выбрали лучших швей
Общество, 10.10.2022
В республике завершился конкурс профессионального мастерства
В Бурятии объявлены чемпионы по бодибилдингу и фитнесу
В Бурятии объявлены чемпионы по бодибилдингу и фитнесу
Общество, 10.10.2022
В республике названы победители соревнований «Baikal Golden Stars»
В Бурятию вернулись победители Летних Игр Паралимпийцев
В Бурятию вернулись победители Летних Игр Паралимпийцев
Общество, 10.10.2022
Сборная республики завоевала 11 медалей соревнований
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды на полдня
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды на полдня
Общество, 10.10.2022
Работы запланированы в Энергетике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^