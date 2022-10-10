В Улан-Удэ осуждённые работают в дацане

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Они помогают с благоустройством буддийского храма



В Улан-Удэ некоторые осуждённые, которым были назначены обязательные работы, направлены в дацан.



Они выполняют бесплатные общественные работы, связанные с благоустройством дацана: от очистки территории от мусора до земляных и столярных работ.



Недавно сотрудники уголовно-исполнительной инспекции по Железнодорожному району провели плановую проверку этих осуждённых к обязательным работам, отбывающих наказание в дацане.



- Инспекторы проверили наличие осуждённых на их рабочих местах, а также провели с ними воспитательные беседы по добросовестному отношению к труду и соблюдению внутренних правил учреждений. Буддийский священнослужитель Арсалан-лама проводит с осуждёнными профилактические беседы, что послужит их исправлению и стимулированию правопослушного поведения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Справка:



Обязательные работы – один из видов наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом, заключающийся в выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ.



Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 часов и отбываются не свыше четырёх часов в день.



Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.



Обязательные работы могут быть заменены принудительными работами или лишением свободы в случае уклонения от них.

