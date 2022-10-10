В Иркутске совершат молебен о солдатах и офицерах

Его проведут в кафедральном Богоявленском соборе



12 октября в Иркутске будет совершён молебен о солдатах и офицерах, участвующих в боевых действиях. Молебен начнётся сразу после вечерней службы в 18:40 в соборе Богоявления Господня.



Начиная со 2 октября Иркутская епархия Русской православной церкви совершает молебны о солдатах и офицерах в кафедральном Богоявленском соборе и в Знаменском монастыре города Иркутска. Время молебнов: в Богоявленском соборе – по воскресеньям в 14:00 и средам в 18:40 после вечерней службы; в Знаменском монастыре Иркутска – с понедельника по пятницу в 18:40 после вечерней службы.



Также напоминаем, что каждое воскресенье в 17:00 в иркутском Знаменском монастыре служится акафист перед ракой с мощами святителя Иннокентия Иркутского. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

